به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز دوشنبه در آئین گرامی‌داشت روز جهانی کارگر با محوریت تجلیل از کارگران ساعی لرستان، اظهار داشت: اگر در کشوری مبنای درآمدها غیر از کار و تولید و بر اساس واسطه گری و دلالی باشد به جز سم و هلاکت چیزی نخواهد داشت.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگران مبنی بر اینکه باید جلوی ثروت‌های بادآورده گرفته شود، اظهار کرد: تا زمانی که دلالان که بدون استفاده از فکر و بازویشان از فضای ملتهب و کذایی بازار سوءاستفاده کرده و روزانه میلیون‌ها تومان جمع می‌کنند در برابر کارگران شرافتمند حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند.

معاون استاندار لرستان، عنوان کرد: کارگران با شرافت که بر پایه فکر و بازوی خود حقوق دریافت می‌کنند در یک رقابت ناعادلانه با قشری که با واسطه گری به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند قرار دارند.

ابراهیمی، ادامه داد: مادامی که همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند جلوی این ثروت‌های بادآورده و دلالی‌ها گرفته نشود وضع به همین منوال خواهد بود.

وی افزود: قشر دلال ثروت بادآورده خود را بدون زحمت و بدون هیچ گونه مالیاتی به دست آورده که باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.

معاون استاندار لرستان با تاکید بر اینکه فلسفه خلقت چیزی جز ابتلاء و امتحان نیست، تصریح کرد: آنچه که مسلم است ما به این امیدواریم که جامعه کارگر و سایر اقشار حقوق بگیر در زندگی سایر افراد جامعه نقش آفرینی کرده و شرافت مندانه زندگی می‌کنند.

ابراهیمی با اشاره به مشکلاتی که دلالان برای معیشت مردم ایجاد می‌کنند، عنوان کرد: انسان باید اثرگذار بوده و نقش آفرین باشد و در غیر این صورت، بودن و نبودنش حتی با هزاران میلیارد ثروت مهم نخواهد بود.

وی با اشاره به تلاقی هفته معلم و کار و کارگر، اظهار کرد: معلمان، اندیشه ورزان و کارگران سمبل زندگی شرافت مند هستند.

معاون استاندار لرستان، همچنین به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور یک پیچ تاریخی است که آخرین پیچ مشکلات کشور است.

ابراهیمی، ادامه داد: اگر به یاری خدا از این پیچ نیز مانند گذشته عبور کنیم جای خود را در پازل جهانی پیدا کرده و در بین کشورهای توسعه یافته نظام جهانی قرار خواهیم گرفت.

وی تأکید کرد: همه مشکلات ما این است که در دنیا نقش آفرینیم و پذیرفتن این موضوع از طرف ابرقدرتان سخت است.

معاون استاندار لرستان با اشاره به اینکه در حال گذر از آخرین پله‌های رسیدن به سرمنزل اهداف نظام هستیم، عنوان کرد: امیدوارم همه با هم و در کنار هم چرخ صنعت و تولید استان را به گردش درآوریم.

ابراهیمی، ابراز امیدواری کرد سال پیشرو سالی باشد که با اعطای بسته‌های حمایتی و تسهیلات مناسب واحدهای تولیدی تقویت شده تا کارگران نیز از آن بهره مند شوند.