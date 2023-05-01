به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم احمدی لاشکی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با فرهنگیان شهرستان آباده، بیان کرد: در دهه‌های اخیر تصمیمات خلق الساعه برخی دولت‌ها، آموزش و پرورش را با چالش روبرو کرده است.

احمدی لاشکی اظهار کرد: در تخصیص بودجه به آموزش و پرورش مجلس می‌توانست بهتر عمل کند. در اثنای اجرای رتبه بندی بیش از ۶ هزار حکم برای معلمان صادر شد و دولت کار خطیر و سنگینی انجام داد که باید شکرگزار بود.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش افزود: طبیعی است کار به این بزرگی با ایراداتی همراه باشد لذا در ادامه مسیر اصلاح انجام خواهد شد. از این رو آئین نامه رتبه بندی نیازمند اصلاح است لذا مجلس شورای اسلامی و دولت باید این موضوع را پیگیری کنند.

احمدی لاشکی افزود: بیش از ۴ هزار نیروی اداری در آموزش و پرورش فعالند که مشمول رتبه بندی نشدند لذا باید با اصلاح نظام رتبه بندی مشکل این افراد را حل کنیم و دانش آموزان ما در المپیادهای علمی جهانی خوش درخشیدند که این نتیجه تلاش همین معلمان متعهد ما بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بر آشنایی معلمان با تربیت کودک تاکید و عنوان کرد: معلمان باید در دوره‌های ضمن خدمت مشارکت کنند و خود را به علم روز مجهز کنند.

احمدی لاشکی اظهار کرد: در حوادث اخیر دشمن به تعطیلی مدارس کمر بسته بود اما معلمان تمام قد در برابر دشمن در خط مقدم ایستاد لذا این معلم باید از سوی جامعه تکریم شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: همه اقشار جامعه مدیون و نیازمند معلم هستند هرچند معلمان دارای مشکلاتی به ویژه در بخش معیشتی هستند اما هنگام انجام وظیفه تنها به تربیت خوب دانش آموزان می‌پردازند.