سازمان ملل: بیش از ۱۰۰ هزار سودانی به کشورهای همسایه گریختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اولگا سارادو، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان طی نشست خبری هفتگی امروز سه شنبه خود در ژنو ضمن ابراز نگرانی از «وضعیت انسانی وخیم» در دارفور به‌ دلیل درگیری‌ ها میان ارتش سودان و «نیروهای پشتیبانی سریع» اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ هزار سودانی به کشورهای همسایه فرار کرده‌ اند.

وی با بیان اینکه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می‌ زند که بیش از ۸۰۰ هزار نفر از مردم سودان به‌ دلیل درگیری‌ ها ممکن است به کشورهای همسایه بگریزند، تصریح کرد: بسیاری از سودانی‌ هایی که از درگیری‌ ها فرار کرده‌ اند، به سمت چاد و مصر روی دادند.

سارادو متذکر شد: برخی افرادی که خود را تازه به چاد رسانده‌ اند، هنوز در فضای باز به سر می‌ برند، برخی زیر درختان و برخی دیگر نیز در پناهگاه‌ های موقت می‌ مانند. تا جایی که تایید شد، تاکنون در چاد بیش از ۲۱ هزار پناهجوی سودانی وارد شده‌ اند. فعالیت‌ ها برای ثبت نام این افراد ادامه دارد.

سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل تصریح کرد: به‌ ویژه نسبت وضعیت انسانی وخیم در دارفور نگران هستیم. می‌ ترسیم که درگیری‌ ها به تنش‌ های قومی و بین حوامع موجود بر سر دسترسی به زمین و منابع دامن زند و باعث آوارگی بیشتر مردم شود.