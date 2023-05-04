سلامت و اقتدار دستگاه قضایی تأثیر مستقیم بر تمام شئون جامعه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی در دیدار با سرپرستان گروه بازرسی قضائی ماده ۲۸ دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: انتظار این است که در شیوه بازرسیها و اقدامات به طور مشهود تغییر رویکرد صورت گیرد و اقدامات هیئتهای بازرسی متناسب با وضع موجود و همراه با منویات تحول و تعالی ریاست قوه قضائیه انجام شود.
وی افزود: هدف اصلی نظارت بر واحدهای قضائی، اطمینان از حسن جریان امور، اجرای صحیح قوانین، مقررات و ضوابط در واحدهای قضائی است و بر همین اساس اگر نظارتها به نحوه صحیح، هوشمند و هدفمند اعمال شود میتواند در پیشبرد امور، برنامهها و تحقق چشمانداز و اهداف ترسیمشده در سند تحول قضائی مثمر ثمر واقع شود.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: هدف از نظارتها مچگیری نیست؛ بلکه هدف نهایی از امر نظارت، صیانت از کارکنان پرتلاش و زحمتکش است تا اگر چنانچه زمینه بروز تخلف و سو جریان وجود داشت با اعمال نظارت بهموقع و مؤثر آن زمینه از بین برود.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی اظهار داشت: تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی زمانی محقق میشود که قضات توانا و پاکدست که به مثابه ستون خیمه دستگاه عدلیه هستند، تقویت و نظارت لازم را شاهد باشند.
رئیس دستگاه قضائی استان مرکزی تصریح کرد: سلامت و اقتدار دستگاه قضائی تأثیر مستقیم بر تمام شئون جامعه دارد و همچون نبض در شاکله نظام عمل میکند. قاضی با عمل و رفتار درست و رأی متقن خود هر چند به ضرر یکی از طرفین، میتواند القاکننده حس آرامش و اعتماد در تکتک آحاد جامعه باشد.
وی افزود: مؤلفههایی همچون رعایت شئون قضائی، حس رفتار با مراجعان، رعایت نظم و انضباط، دانش و مهارت قضائی، قدرت استنباط و شم قضائی، مستند بودن آرا و تصمیمات قضائی، رعایت زمان متعارف در رسیدگی، استقلال، شجاعت، دلسوزی و علاقهمندی به کار قضائی برای یک قاضی ضروری و مهم است.
موسوی با اشاره به سختی و دشواریهای منصب قضا و محدودیتهای ناشی از این شغل حساس و اثرگذار گفت: تلاش در جهت نظارت مستمر میتواند به سالمسازی و ارتقا مجموعه عدلیه کمک شایانی نماید و مواردی همچون، مطرح بودن مسائل مالی، رفتار نامناسب با مراجعان، ارتباطات نامتعارف، توصیه پذیری، اطاله دادرسی، عدم استحکام آرا و سوءاستفاده از مقام و جایگاه و … همچون سمی مهلک در بدنه دستگاه قضائی است که کمترین و کوچکترین آن هم زیاد و فاجعهبار است.
وی تصریح کرد: حضور بازرسان باید منتج به گزارش واقعگرایانه و همهجانبه از کار قضائی شود و اگر احیاناً نقص، مشکل و یا ایرادی وجود داشت به شکل صحیح، کارشناسی، دقیق و به دور از غرض استخراج و تبیین و در نهایت برای آن راه حل کارشناسی ارائه گردد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی گفت: خروجی و ماحصل بازرسیها باید براب ارتقای مجموعه باشد و در نهایت به اجرای عدالت و رضایتمندی مردم منجر شود.
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