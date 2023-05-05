به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه بعدازظهر جمعه در جلسه مشترک شورای اداری استان و شهرستان کردکوی اظهار کرد: هدف مجموعه مدیریتی ارشد استان اختصاص ۲۰ درصد پست‌های مدیریتی به بانوان است و تاکنون از هفت درصد در ابتدای دولت انقلابی به ۱۲ درصد رسیده ایم.

استاندار گلستان افزود: انتصاب خانم «فرشته ترک» به عنوان یکی از نیروهای بومی در سمت فرماندار کردکوی، اقدامی ارزشمند است که خوشبختانه در این مدت کوتاه مقوله معارض برق در این شهرستان را که یک سال در جریان بود، گره گشایی کرده و امیدواریم در مسیر توسعه شهرستان گام‌های مؤثری را بردارد.

زنگانه گفت: گلستان در جوان سازی کادر مدیریتی استانی پیشرو است و تا کنون ۱۰ سال عمر مدیریتی استان کاهش یافت.

وی ادامه داد: تلاش ما عدالت در بهره گیری از منابع انسانی در همه شهرستان ها است و در این راستا کمیته انتصابات از تمرکزگرایی نسبت به مرکز استان پرهیز کرده و مقرر است تا از شایستگان شهرستان‌های استان بیشتر استفاده شود.

استاندار گلستان گفت: در حوزه شهرستان کردکوی ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال آفرین سفر ریاست جمهوری مصوب شده که فرماندار باید همچون تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ در راستای تحقق ۱۰۰ درصدی آن تلاش کند.

زنگانه ادامه داد: در سفر رئیس جمهور به استان ۳۰۰ میلیارد تومان مصوبه با عنوان شهرستان کردکوی داشته ایم که فرماندار با مطالبه گری از مدیران کل، تحقق کامل آن را پیگیری کند.

گفتنی است؛ در این جلسه ۶۰ مصوبه در مسیر رشد و پیشرفت این شهرستان بررسی و تأیید شد.