کیفیت هوای تهران قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۰ و وضعیت قابل قبول داشته است. همچنین شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته تا این لحظه روی عدد ۷۶ بوده و در بازه قابل قبول قرار دارد.

از ابتدای سال تاکنون برای پایتخت، ۸ روز هوای پاک، ۳۸ روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۳۵ روز هوای قابل قبول، ۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، یک روز هوای ناسالم و یک روز هوای خطرناک را تجربه کرده بودند.