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  2. شهری
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۱۷

شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته تا این لحظه روی عدد ۷۶ بوده و وضعیت هوا در بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۰ و وضعیت قابل قبول داشته است. همچنین شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته تا این لحظه روی عدد ۷۶ بوده و در بازه قابل قبول قرار دارد.

از ابتدای سال تاکنون برای پایتخت، ۸ روز هوای پاک، ۳۸ روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۳۵ روز هوای قابل قبول، ۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، یک روز هوای ناسالم و یک روز هوای خطرناک را تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5773139

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