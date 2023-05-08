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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی:

ورود زود هنگام دامداران به مراتع ممنوع است

ورود زود هنگام دامداران به مراتع ممنوع است

تبریز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان با هرگونه ورود زودتر از موعد دامداران به مراتع برخورد خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس داودی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، افزود: زمان ورود دام به مراتع ییلاقی در آذربایجان شرقی از اوایل خرداد ماه هر سال آغاز می‌شود و ورود پیش از موعد دام به مراتع غیر قانونی بوده و موجب تخریب عرصه‌های طبیعی و مراتع استان می‌شود.

وی تاکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان با هرگونه ورود زودتر از موعد دامداران به مراتع برخورد خواهند کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی ادامه داد: متأسفانه امسال به دلیل کاهش میزان بازندگی ها، مراتع وضعیت خوبی ندارند و ورود زودهنگام دام‌ها به مراتع آسیب وارد می‌کند.

داودی افزود: در زمان کنونی گیاهان در مرحله رشد قرار دارند و دامداران و مرتعداران عزیز توجه کنند که ورود زودهنگام به مراتع موجب تضعیف پوشش گیاهی در سال‌های آینده خواهد شد و لذا اداره کل منابع طبیعی امسال برنامه مدونی برای جلوگیری از ورود خارج از فصل چرا تهیه کرده است.

وی گفت: به منظور پیشبرد اهداف طرح ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام همه ساله به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در استان اجرایی می‌شود و با توجه به شرایط خاص امسال این طرح با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

کد مطلب 5774390

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