ورود زود هنگام دامداران به مراتع ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس داودی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، افزود: زمان ورود دام به مراتع ییلاقی در آذربایجان شرقی از اوایل خرداد ماه هر سال آغاز می‌شود و ورود پیش از موعد دام به مراتع غیر قانونی بوده و موجب تخریب عرصه‌های طبیعی و مراتع استان می‌شود.

وی تاکید کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان با هرگونه ورود زودتر از موعد دامداران به مراتع برخورد خواهند کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی ادامه داد: متأسفانه امسال به دلیل کاهش میزان بازندگی ها، مراتع وضعیت خوبی ندارند و ورود زودهنگام دام‌ها به مراتع آسیب وارد می‌کند.

داودی افزود: در زمان کنونی گیاهان در مرحله رشد قرار دارند و دامداران و مرتعداران عزیز توجه کنند که ورود زودهنگام به مراتع موجب تضعیف پوشش گیاهی در سال‌های آینده خواهد شد و لذا اداره کل منابع طبیعی امسال برنامه مدونی برای جلوگیری از ورود خارج از فصل چرا تهیه کرده است.

وی گفت: به منظور پیشبرد اهداف طرح ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام همه ساله به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در استان اجرایی می‌شود و با توجه به شرایط خاص امسال این طرح با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.