به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح سه شنبه در همایش تجلیل از معلمان شهرستان دیر، با بیان اینکه انسان سازی و هدایت افراد از تاریکی به نور فقط رسالت معلم است، اظهار داشت: معلم در پرورش و ساختن انسان بی رقیب و بی بدیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، معلمان را افسران جنگ ترکیبی دانست و افزود: اگر نتوانیم به خوبی رسالت جهاد تبیین را انجام دهیم، دشمن مسیر آزادی غیرواقعی را به دانش آموزان نشان می‌دهد.

وی با تاکید براینکه رسالت معلم جهاد تبیین است، ادامه داد: باید رشادت‌های دوران دفاع مقدس و اینکه رزمندگان اسلام چگونه برای حفظ ناموس ما ایثارگری کردند را به نسل امروز بگوییم.

موحدی، رسالت دیگر معلمان را انسان سازی برشمرد و گفت: معلم در واقع معمار تربیت نسل آینده است و مدارس باید به کارخانه انسان سازی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: معلم برای اینکه بتواند انسان سازی کند باید بر قلب دانش آموز حکومت کند که لازمه آن این است که مربی محبوب دانش آموز باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای اینکه معلم بتواند در انسان سازی مؤثر باشد باید شأن او حفظ شود، البته خود معلم نیز بایدها و نبایدهای معلمی را حفظ کند.

وی با تاکید براینکه قبل از آموزش و پرورش و دستگاه‌های اجرایی، این خود معلم است که در حفظ جایگاه خود مؤثر است، عنوان کرد: شعاری که برای آموزش و پرورش ترسیم کرده ابم این است که این نهاد برای همه و همه برای آموزش و پرورش باشند.

موحدی با بیان اینکه اگر همه از آموزش و پرورش حمایت کنند همه معضلات حل خواهد شد، ابراز کرد: تا زمانی که معضلات آموزش و پرورش حل نشود قطعاً مشکلات جامعه حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه قطعاً دانش آموزان از رضایتمندی معلم از جایگاه خود منتفع می‌شوند، افزود: امروز آموزش و پرورش شجره طیبه نظام جمهوری اسلامی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: اگر افق نگاه ما این باشد که امروز آموزش و پرورش تنگه اُحد نظام اسلامی است و معلمان سربازان این تنگه هستند، قطعاً دیدگاه ما نسبت به این نهاد عوض می‌شود.

نگاه‌ها به آموزش و پرورش متفاوت شود

وی ادامه داد: اگر این دیدگاه را داشته باشیم آن موقع آموزش و پرورش عزیزترین دستگاه و معلم عزیزترین قشر در جامعه خواهد بود و نتیجه آن را دانش آموز و جامعه می‌بینند.

موحدی با بیان اینکه نباید آموزش و پرورش را کوچک و در ردیف سایر تشکیلات ببینیم، تصریح کرد: باید نگاه‌ها به آموزش و پرورش متفاوت شود که البته خود ما معلمان در این نوع نگاه خیلی مؤثر هستیم.

وی ابراز داشت: رفتار و کردار و پوشش و فعالیت‌های ما معلمان باید متفاوت باشد تا سایه آموزش و پرورش و دیوار معلم بلند شود و بهانه به دست کسی ندهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، شهید مطهری را معلمی نمونه و در تراز انقلاب اسلامی دانست و افزود: همه ما می‌توانیم به این جایگاه برسیم و نباید ناامید شویم.

وی با بیان اینکه روند آموزش دانش آموزان با وجود مشکلات عدیده در دوران کرونا تعطیل نشد، خاطرنشان کرد: بعد از کرونا کار معلمان و مربیان سخت‌تر شده اما نباید ناامید شویم و برای ساختن نسل آینده تلاش کنیم.

موحدی با بیان اینکه تربیت کار معلم است، تاکید کرد: هرچقدر علم پیشرفت کند و آموزش از طریق هوش مصنوعی شکل گیرد اما باز هم برای تربیت دانش آموز به معلم نیاز است.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر معلمان به حوزه پرورش و تربیت دانش آموزان شد.