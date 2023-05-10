به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری، از ابطال حکم افزایش قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی و بازگشت قیمت‌ها به نرخ سال ۱۳۹۹ با رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری خبر داده است.

بر اساس بررسی‌ها، در پی شکایت برخی شرکت‌های خریدار یوتیلیتی با موضوع ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت در خصوص اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی برخی شرکت‌های پتروشیمی، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به شکایت مورد اشاره در دادنامه صادره شکایت خواهان پرونده را رد کرده است.

دیوان عدالت اداری در رأی صادر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با رد شکایت خواهان پرونده اعلام کرده است که شورای رقابت بر اساس موازین حاکم صرفاً عهده دار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی با بازار کالاها و خدمات انحصاری است.

در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده است رأی صادر شده ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.