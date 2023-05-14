مسائل اجتماعی در بازآفرینی شهری مغفول مانده است 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی، ظهر یکشنبه در اولین جلسه دبیرخانه رصد آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: متأسفانه بودجه حوزههای فرهنگی پایین است و با کمترین اعتبارات برای بخشهایی مثل امور تربیتی و بهزیستی انتظار بهره بالای کیفی نیز داریم.
وی با اشاره به اینکه سعی کردیم مانع فشار بخشهای غیراجتماعی به ساحت اجتماعی شویم، ابراز کرد: در ایجاد شهرکهای جدید و بازآفرینی شهری به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه چندانی نشده و با یک حاشیهنشینی اجتماعی مواجه هستیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به اینکه کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند نگاه و برنامه همهجانبه است، بیان کرد: ابتدا باید وضعیت اجتماع را بسنجیم، مراکزی که فرهنگ تولید میکنند را بشناسیم و مصرف فرهنگی کودکان و نوجوانان را احصا کنیم.
وی به شناسایی و امکانسنجی زیرساختهای اجتماعی، سرمایههای اجتماعی و بالا بردن نشاط اجتماعی تأکید کرد و گفت: دادههای موجود در حوزه فرهنگی و اجتماعی واضح نیست و باید روی این مسائل کار کرد.
نجفی از انعقاد چند قرارداد برای رصد و کاهش آسیبهای اجتماعی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: یک قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) منعقد میشود تا با نیروهای آموزشدیده و به شکل محلهمحوری، به اقداماتی همچون کاهش اعتیاد، امور تربیتی، توانمندسازی و سایر موارد بپردازند.
وی با اشاره به اینکه یک مرکز افکارسنجی قرار است اطلاعات ۱۳ اداره را گردآوری کند، تصریح کرد: باید در یک زنجیره تخصصی هر موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با اشاره به اینکه تحقیقات اجتماعی ما ضعفهایی دارد، عنوان کرد: ما از ساحت توصیفی نمیتوانیم به ساحت علمی دست یابیم و در پژوهشهای این حوزه به نظریهها توجه نشده است.
وی با بیان اینکه ما در پژوهش انجام شده از واقعیت اجتماعی حرف نمیزنیم، ادامه داد: رصد و تحلیل آسییبهای اجتماعی نیازمند یک تئوری قوی است و نمیتوان به همه آسیبها و در مناطق مختلف با یک دید نگاه کرد.
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