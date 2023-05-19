به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی پیش از ظهر جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها با بیان اینکه بر اساس نظریه‌ای که در دنیا به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی در تقابل تمدن‌ها مطرح شده است، تمدن‌های برتر، تمدن‌های خرد را خواهد بلعید، اظهار داشت: در جریان حمله مغول به ایران شاهد سطح اقدامات وحشیانه و ویرانی گسترده بودیم اما به دلیل آنکه ایران دارای تمدن برتر مذهبی و شیعی بود، آن فرهنگ را بلعید و آنها را دچار تغییر بنیادین کرد؛ بعضی آثار را در شهرهای مختلف می‌بینیم که ناشی از تغییر فرهنگ توسط حکمرانان و نسل آنها ساخته شد.

وی تصریح کرد: تغییر و تحول در هر دوره‌ای که منجر به خودسازی در جامعه شود، تمدن را رقم زده است، هر کدام از شهرهای ما اگر توانست این کار را انجام دهد، در کل کشور و جهان اثر خود را خواهد گذاشت.

رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم فضا را فقط در تعریف و تمجید بگذرانیم، بلکه می‌خواهیم مسائل را حل کنیم، خاطرنشان کرد: بیشتر چالش‌ها در کشور ریشه فرهنگی دارد، نوع نگاه به معماری، صنعت ساختمان، توسعه شهرها و سکونت‌گاه‌ها، تخلفات ساختمانی ریشه فرهنگی دارد؛ حتی متروکه شدن آثار تاریخی، از بین رفتن آنها و آسیب‌های اجتماعی نیز ریشه در فقر فرهنگی دارد.

عباسی با اشاره به رفتار مردم با گردشگران و مهمانان شهر خود گفت: رفتار مردم از جنس تلاشی است که در ذهن مهمانان تصویری زیبا رقم می‌زند، دیدن رودخانه و پل همه به یادماندنی خواهد بود اما اگر در مقابل رفتار انسانی ارزشمند رقم بخورد، در عمق جان حک می‌شود.

وی با بیان اینکه موظف هستیم برای جامعه‌سازی و تمدن‌سازی گام برداریم، افزود: در حال حاضر فقط از گذشته تعریف می‌کنیم، از گذشته ما فقط ساختمان‌هایش به ما رسیده است در حالی که باید بررسی کنیم از زیست شیخ بهایی چه به ما رسیده است، هنرمندان پیشین با وضو آثاری را خلق کرده‌اند که یک الهام بوده است؛ در واقع باید راجع به شخصیت معماران ایران صحبت کنیم، آنها رفتار عبادی داشتند و آثارشان به نوعی الهام‌بخش و متصل به ماورا بوده است.

لزوم راه‌اندازی تصفیه‌خانه محلی برای آبیاری فضای سبز

رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها خاطرنشان کرد: آثار معماری زیادی در دنیا داریم اگر چه باشکوه است اما نمی‌توان با آن انس بگیرید و عجین شوید و به آرامش برسید، لذا درخواست می‌شود فقط در مباحث فیزیکی، در تاریخ باقی نمانید، بلکه تاریخ را باید بسازید.

وی اظهار داشت: دیروز در گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی مطالبی مطرح شد، وزیر راه نیز مواردی را یادآور شد، اگر چه هر دو طرف به درستی صحبت کردید، اما در کشور دنبال یک متهم بیرونی هستیم، مسیری که یا برای ما ساختند یا خودمان استادانه در آن قرار گرفتیم تا بار سهل‌انگاری و کم‌کاری‌ها را بر دوش دیگران بگذاریم.

عباسی ادامه داد: اگر چه همه مسائل به دست ما حل نمی‌شود، اما وظیفه داریم تاریخ‌سازی کنیم تا آینده به امروز ما افتخار کند، راه آن هم جامعه سازی است، مسیر را اشتباه حرکت نکنیم، پروژه محور و بنا محور مسیر را طی نکنیم.

وی اضافه کرد: توجه داشته باشیم انفصال رخ ندهد، مسیر سقوط برای ملت‌ها به‌ویژه آنها که دارای هویت و تمدن هستند، همین انفصال است.

رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها با اشاره به مشکلات شهرها گفت: تناسب جمعیت شهرهای ما در ۱۴ دهه اخیر برعکس شده، تناسب جمعیت شهر و روستاها نیز تغییر کرده است، در واقع علاوه بر انفجار جمعیت ملی، تغییرات آن در شهرها تصاعدی بوده است.

وی تاکید کرد: هر کاری که در آن گره کوری دربیاید، قوی‌ترین و موفق‌ترین مدیر را در آینده با ناکارآمدی روبه‌رو می‌کند؛ در گذشته و باورهای درونی خود نمانید، زیرا سرعت تغییرات بالا است.

عباسی افزود: هر شهری که با توجه به مشکلات موجود به‌ویژه کم‌آبی به سمت بازچرخانی آب نرفت، از مأموریت شهری خود عقب افتاده است، شاید بگویید این وظیفه ما نیست و باید وزارت نیرو برنامه ریزی کند، اما باید دید اگر انجام ندادید چه کسی ضربه می‌خورد.

وی تصریح کرد: شوراها باید پروژه تعریف کنند، تصفیه خانه محلی برای آبیاری فضای سبز پیش‌بینی کنند وگرنه فضای سبز در مسیر نابودی قرار می‌گیرد؛ نباید اجازه دهیم سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در حاشیه شهرها شکل بگیرد برای آن به تناسب هر شهر فکر کنید.

فضای سبز اصفهان در کنار بناهای تاریخی شاخصه بارز است

رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها خاطرنشان کرد: اینکه بعضی شهرها می‌گویند طرح جامع ما سال‌ها بلاتکلیف مانده است، باید آن را حل کنند، شرایط در حال حاضر به‌گونه‌ای نیست که با تأخیر تصمیم بگیریم.

وی افزود: ممکن است پروژه‌ای در سطح شهر تعریف کنید اما منتقدان پس از ارزیابی به این نتیجه می‌رسند که پروژه به شهر آسیب می‌زند، لذا اجازه اجرای آن را ندهید، جلوی اجرای پروژه را با هر ابزاری که می‌دانید بگیرید تا در کلان‌شهرها شکل نگیرد.

عباسی خاطرنشان کرد: فضای سبز اصفهان در کنار بناهای تاریخی، این شهر را ویژه می‌کند، لذا از شهرداری اصفهان برای حفظ فضای سبز تشکر می‌کنم از مردم نیز درخواست دارم برای حفاظت از این فضای سبز دغدغه داشته باشند.

وی با بیان اینکه اگر در مسائل فرهنگی درست گام برنداریم و اندیشه و نگاه‌ها را درست نکنیم، هر کاری که انجام دهیم در برابر سیل مخرب تغییرات اجتماعی آن کار از بین می‌رود، اظهار کرد: کسانی که در دل بافت فرسوده تاریخی زندگی کردند، خاطراتی از آن دارند، اگر نوع نگاه آنها را تغییر دهید، به سرمایه گذاری در این بافت علاقمند خواهند شد.