مسائل اقتصادی بهانه ای برای کاهش فرزندآوری نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی نکونام در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد اظهار کرد: انسان باید مسیر عاقبتبخیری را برگزیند.
وی تصریح کرد: در سوره انعام آمده است که باید مردم را از تنهایی در قیامت ترساند، چراکه در قیامت تنها عمل است که به کمک انسان میآید و فقط خدا در کنار انسان است.
نکونام بیان داشت: در سوره مبارکه مریم هم مشخص شده است که از چه چیزی باید ترسید و روز قیامت را روز حسرت میداند چراکه شاید عاقبت آن جهنم باشد.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: در سوره انبیا نیز تاکید بر درس گرفتن شده است چراکه عذاب جهنم قابل تحمل نیست.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به نامگذاری ۳۱ اردیبهشت به نام روز جمعیت تاکید کرد: جمعیت از مقولههای مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران و از تکالیف اساسی آحاد جامعه است.
وی بیان داشت: مقوله کاهش و پیری جمعیت یک تهدید بزرگ برای ایران محسوب میشود، اگر به این موضوع توجه نشود رشد و ارتقا کشور زمین میماند، آمارهای طلاق، ازدواج و فرزند آوری در ایران بسیار شکننده است.
نکونام گفت: نباید مسائل اقتصادی بهانه کاهش فرزند آوری شود، اگرچه دولت باید ضعفها در این زمینه را رفع کند و قوانین مشوق در این زمینه باید اجرا شود.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: اول ذیالقعده سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر و آغاز دهه کرامت است، حضرت معصومه نه امروز که همیشه برای دختران ما الگویی تمام عیار بوده و هستند.
وی ادامه داد: ویژگیهای عبادی، سیاسی، اخلاقی و علمی این بانو باید مورد توجه قرار گیرد، زیارت قبر ایشان به منزله زیارت قبر حضرت زهرا (س) است.
امام جمعه شهرکرد گفت: دختران ما اگر از حضرت معصومه (س) الگو بگیرند قطعاً به کرامت خواهند رسید، امروز دختران و بانوان محجبه در جامعه به ایشان اقتدا کردند و دست دختران بیتوجه به حجاب هم باید گرفته شود.
نکونام با اشاره به سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی یادآور شد: چهار خرداد نیز به نام روز دزفول و روز مقاومت و پایداری است، درس مهمی که از این مناسبتها باید گرفت درس مقاومت در همه عرصهها است و نتیجهای جز پیروزی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز در همه عرصهها باید به پیروزی برسیم و این موضوع نیاز به مقاومتی دارد که خرمشهر را آزاد و دزفول را نجات داد، مقاومتی که در هشت سال دفاع مقدس کشور را به اوج رساند، داریم.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: در تحریمها، سختیها، فتنهها و… نیاز به مقاومت داریم، هجمه به حجاب اسلامی، به بانوان، به ساحت خانواده و… از جمله این موارد است که باید در آن مقاومت، تبیین و بصیرتافزایی شود.
وی اضافه کرد: شرایط دنیا امروز به نفع جمهوری اسلامی ایران و به ضرر جبهه مقابل در حال رقم خوردن است، اتحاد چین، روسیه و ایران نتیجه راه افتادن جنگ اوکراین است و قدرت غرب در حال افول است.
امام جمعه شهرکرد بیان داشت: همه این پیروزیها در نتیجه حفظ رکن اصلی جامعه یعنی مردم است، باید سخن مردم شنیده شود و میز خدمتهای برگزار شده در نماز جمعه نمونهای از این شنیدن سخن مردم است.
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