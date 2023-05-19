بانک های خراسان شمالی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام و المسلمین رضا نوری ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به سالروز ولادت حضرت معصومه اظهار کرد: زندگی و سیره حضرت فاطمه معصومه (س) بهترین الگوی بی‌بدیل عزت و افتخار برای دختران جامعه اسلامی است.

امام جمعه بجنورد با زندگی این بانوی بزرگوار نیز اشاره و بیان کرد: آن بانوی بزرگوار در طول عمر خود با عبادت خالصانه همواره به یاد خداوند بود و در نهایت در شهر مقدس قم به دعوت حق لبیک گفت و از دنیا رفت و اکنون وجود مرقد بزرگوارانی همچون حضرت امام رضا (ع) و خواهر آن امام همام برای ما نعمت است.

وی در بخش دیگری با اشاره به نامگذاری روز دختر تصریح کرد: دختران ما باید در دنیا نمونه باشند. تاسی از حضرت معصومه سلام الله علیها، این نمونه بودن را به ارمغان می‌آورد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین به هفته مقاومت که ایران در هشت سال دفاع مقدس در برابر استکبار ایستادگی کرد اشاره و افزود: آزادی خرمشهر میسر نبود مگر با مقاومت بزرگ مردان و شهیدانی همچون شهید محمد بروجردی که مردم کردستان به القابی چون مسیح کردستان داده اند، شهید محمد براهیم همت و شهید سلیمانی بود.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: دنیا نظیر این شهدای گرانقدر را تاکنون به خود ندیده است چرا که آنها تا پای جان در برابر زورگویی‌های مستکبران ایستادگی کردند و فقط در یک عملیات ۱۹ هزار عراقی تسلیم شدند و این نشان از اراده و مقاومت مخلص آنها بوده است.

وی با اشاره به هفته جمعیت و تأکیدات رهبر انقلاب در این عرصه تصریح کرد: بنا به گفته رهبر معظم انقلاب، اگر به موضوع جمعیت توجه نشود، با وضعیت هولناکی مواجه می‌شویم. قضیه سالمندی و پیری جمعیت، بسیار خطرناک است.

امام جمعه بجنورد با انتقاد از وضعیت پرداخت تسهیلات فرزندآوری در استان افزود: چرا باید در شاخص اعطای تسهیلات فرزندآوری در کشور در رتبه‌های پایانی باشیم؟ این وضعیت بانک‌ها قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: در همه شاخص‌ها مردم این استان از محرومیت رنج می‌برند و در این شاخص هم باید این وضعیت سخت را تحمل کنند؟ منابع بانک‌های استان در کجا خرج می‌شود که به درد مردم استان نمی‌خورد؟ همه باید این وضع را اصلاح کنند.