تولید گندم در استان زنجان افزایش می یابد

روح الله حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید گندم در سال زراعی جاری افزایش می‌یابد، گفت: ۳۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت گندم رفته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بارش‌ها در استان خوب بوده است، ابراز کرد: امیدواریم تولید گندم ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: پیش‌بینی تولید بیش از ۳۵۰ هزار تن گندم در استان را داریم و سال گذشته تولید گندم در استان در حدود ۲۸۰ هزار تن بود.

حسنی تاکید کرد: گندم به طور مکانیزه و توسط کمباین و ادوات کشاورزی برداشت خواهد شد که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت در حال حاضر آنچه که عملیاتی شده است ۱۵ هزار تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه بیشتری کشت گندم در استان مربوط به شهرستان خدابنده است، ابراز داشت: همچنین بیشترین تولید گندم هم متعلق به این شهرستان است.