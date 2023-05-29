فرهنگ مطالعه در بین جوانان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی صبح دوشنبه در نشست با اعضای انجمن کتابخانه های عمومی استان اظهار کرد: ورود فضای مجازی به زندگی امروز سبب شده تا اشتیاق به کتاب و مطالعه کمتر شود.
وی با اشاره به اینکه کتابخانه های عمومی باید فضای استقبال جوانان و نوجوانان از مطالعه را بیش از پیش فراهم آورد، خاطرنشان کرد: اقشار مختلف جامعه باید بدانند هیچ جایگزینی برای کتاب و مطالعه نیست و راه افزایش دانایی و آگاهی از مسیر مطالعه میگذرد.
استاندار اردبیل با تاکید بر نامگذاری کتابخانه های عمومی استان اردبیل به نام مفاخر بیان کرد: برای نامگذاری کتابخانههای عمومی این استان باید چهارچوبی مشخص تعیین شده و در انتخاب این نامها از اسامی مفاخر زنده منطقه استفاده شود.
عاملی با بیان اینکه تا زمانی که مفاخر و الگوهای فرهنگی استان اردبیل در قید هستند باید به جامعه معرفی شده و مورد تجلیل قرار بگیرند، افزود: تجلیل از مفاخر حوزه فرهنگ و هنر و کتاب و کتابخوانی و افرادی که اقدامات ویژهای در امر فرهنگسازی کتاب داشتهاند ضروری است.
وی با تاکید بر فرهنگسازی مطالعه در بین نسل جوان گفت: اهمیت کتابخوانی و استفاده از تجربیات نسلهای گذشته در رشد و پیشرفت، ترویج فرهنگ کتابخوانی برای نسل جوان باید تشریح شود.
عاملی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته فرهنگ مطالعه در بین تمام آحاد جامعه نهادینه شده و لازم است این فرهنگ آنگونه که باید در بین نوجوانان و دانشآموزان ما نیز بهطور عملی ترویج و عملی شود.
وی با بیان اینکه فردی که دانایی دارد زندگی با کیفیتتری دارد، افزود: تاکنون نتوانستهایم آگاهسازی لازم را در خصوص ارزش و اهمیت مطالعه در بین جامعه و دانشآموزان انجام دهیم که باید برنامهریزیهای مناسبی از سوی آموزش و پرورش و کتابخانههای استان اردبیل در این زمینه عملی شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: مدیریت مناسب اوقات فراغت دانشآموزان و ترغیب به کتابخوانی، فعال نگهداشتن کتابخانههای مدارس در فصل تابستان برای بهرهمندی دانشآموزان و همچنین باز بودن کتابخانههای عمومی در بعدازظهرهای تابستان نیز از جمله موارد مهم برای فرهنگسازی و ترغیب مطالعه در بین دانشآموزان است.
وی بیان کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه کتابخانهسازی در شهرستانهای خلخال و پارسآباد و آمفیتئاتر کتابخانه مرکزی اردبیل مورد تاکید بوده و اعتبارات این پروژهها تأمین میشود.
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