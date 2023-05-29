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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی:

مرزهای خراسان رضوی در امنیت کامل قرار دارد

مرزهای خراسان رضوی در امنیت کامل قرار دارد

مشهد ـ فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزهای خراسان رضوی در امنیت کامل قرار دارد و نیروهای نظامی استان با دقت کامل از مرزها محافظت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم مجید شجاع در جریان بازدید از مناطق مختلف مرزی استان اظهار کرد: مرزبانان هرگونه تحرکات مرزی و آمد و شد از مرزهای استان را به دقت تحت کنترل دارند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: مرزبانان خراسان رضوی طبق تاکید سردار فرماندهی فراجا، با عوامل ایجاد اختلال در امنیت مرزهای استان، به شدت برخورد خواهند کرد.

وی گفت: مرزبانان ضمن کنترل مرزهای استان با استفاده از کنترل هوشمند و نیروهای مرزبانی، با افرادی که بنا دارند به شیوه‌های غیررسمی از مرز عبور کنند برخورد قانونی خواهند کرد.

شجاع افزود: مهاجران غیرقانونی نیز بر اساس قانون به کشور مبدا عودت داده می‌شوند و در این راستا در هفته گذشته نیز حدود ۹ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان از طریق مرزهای خراسان رضوی به کشور خود بازگردانده شدند.

کد مطلب 5797424

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      9 0
      پاسخ
      برای همین دو نفر کشته شدند؟
    • ایرانی IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      40 7
      پاسخ
      راه ندین داخل کشور
      • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
        0 7
        چشمممم
    • اسمال IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      9 0
      پاسخ
      ای کاش درست کنترل میشد از سپاه و ارتش باید کمک گرفت طالبان بد بود چی شد یه دفعه تغییر رویه دادید اگر درگیری ایجاد کرد باید حسابی کوبیدش که حرف مفت نزنه فرش قرمز پهن کردید به رسمیت شناختید اینم دستمزدش
    • AE ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      8 1
      پاسخ
      ۱- اخراج نمایندگان طالبان از سفارت افغانستان در تهران و بازگرداندن کارمندان سابق. ۲- کاهش سطح سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل. ۳- توقف صادرات روزانه سوخت (از جمله بنزین و گازوئیل) به افغانستان. توضیح اینکه در حال حاضر افغانستان بیش از ۷۰ درصد و در مواردی حدود ۹۰ درصد سوخت خود را از ایران وارد می‌
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      7 0
      پاسخ
      بادرود برهمه مرزداران شجاع وغیورایران پیشنها میگردد دیوارها ودریچه های بیرونی برجکها وپاسگاه ها را باهنرنقاشی سه بعدی استتارکنید برای کلیه پاسگاه ها وبرجکهای مرزی تونل نجات ودفاع مخفی پیش بینی گردد این کوادکوپتر های کوچک که قیمت آنچنانی ندارند همه پاسگاه‌های مجهز به کوادکوپتر دیدبان شوند حداقل شعاع
    • اسماعیل IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      8 1
      پاسخ
      بیرونشون کنید
    • مهدی IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      5 1
      پاسخ
      خسته نباشید خداحفظ کنه انشاالله شما عزیزان رو
    • کارگر IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      11 2
      پاسخ
      دولت و مردم شریف ایران هر وقت باش آخر باید چوب این همه مهاجر بی حساب کتاب افغانی ک وارد کشورشده رو بخوره و میخوره این خط این نشان ببینید در آینده ای ن چندان دور چ مصیبتی اینا برا مردم کشورمون درس کنن چ بسا الانم خیلی مشکلات درس کردن ولی میبینید چ شود مگر این کشور قانون نداره صاحب نداره کجای دنیا همچ
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      9 0
      پاسخ
      مرزهای ما به صورت قدیمی اداره میشه مرزها رو به روز کنید وتجهیزات کامل به مرزها بدین وارتش وسپاه باهم از مرزها دفاع کنن
    • مهدی IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      12 1
      پاسخ
      هر شب وارد میشن
    • محمودزاده IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      8 0
      پاسخ
      بالاخره برادران افغانی برای ما تفسیر کردن این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که فرمود هر کس صبح کند و به امور مسلمین همت نگمارد مسلمان نیست
    • آراز IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      7 0
      پاسخ
      بله همه چیز در امن و امان است به همین راحتی و به همین سادگی .چند خانواده داغدار شدن چند جوان مردن همه چی در امن و امانه.شما هم خیالتون راحت با خانواده خوش باشین اونور آب . بین خودمون باشه با طالبان نمیتونین کاری کنین .با شیطان بزرگ چیکار میخواهین بکنین موندم تو این قضیه .
    • IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      6 1
      پاسخ
      درود بر شما باید زودتر این کارو میکردید
      • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
        0 4
        جنگ هست از هردو طرف کشته هم میشن
    • احمد IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سرداران و فرماندهان نیروی انتظامی ایران یک پیشنهاد دارم ، اگه امکان تجهیز مرزبانی به امرپ و تسلیحات سنگین رو ندارید ،حداقل این یک کار رو انجام بدهید: پهپاد های تجاری و کشاورزی رو به سبک اوکراینی ها مجهز به دوربین دید در شب و مسلح به غلاف و گلوله خمپاره  شصت کنید و به هر پایگاه دو عدد بدهید
    • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      0 4
      پاسخ
      طالبان اگه با ایران مشکل داره تقصیر مهاجرین چیه همین مهاجران ا ازدست طالبان خونه و زن گی شونو ول کردن وبه ایران پناه آوردن مگه خود ایران به طالبان کمک نکرد که به قدرت رسیدن فکر اینجارو نکرده بود

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