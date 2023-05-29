مرزهای خراسان رضوی در امنیت کامل قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم مجید شجاع در جریان بازدید از مناطق مختلف مرزی استان اظهار کرد: مرزبانان هرگونه تحرکات مرزی و آمد و شد از مرزهای استان را به دقت تحت کنترل دارند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: مرزبانان خراسان رضوی طبق تاکید سردار فرماندهی فراجا، با عوامل ایجاد اختلال در امنیت مرزهای استان، به شدت برخورد خواهند کرد.

وی گفت: مرزبانان ضمن کنترل مرزهای استان با استفاده از کنترل هوشمند و نیروهای مرزبانی، با افرادی که بنا دارند به شیوه‌های غیررسمی از مرز عبور کنند برخورد قانونی خواهند کرد.

شجاع افزود: مهاجران غیرقانونی نیز بر اساس قانون به کشور مبدا عودت داده می‌شوند و در این راستا در هفته گذشته نیز حدود ۹ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان از طریق مرزهای خراسان رضوی به کشور خود بازگردانده شدند.