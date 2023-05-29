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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی؛

سطح تراز آب دریاچه ارومیه ۲۹ سانتیمتر افزایش یافت

سطح تراز آب دریاچه ارومیه ۲۹ سانتیمتر افزایش یافت

ارومیه - مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش ۲۹ سانتیمتری سطح تراز آب دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در این زمینه افزود: با هدایت منابع آبی به سمت دریاچه ارومیه حجم آب آن ۸۰۰ میلیون متر مکعب و سطح تراز هم نسبت به ابتدای سال آبی جاری ۳۹ سانتی متر افزایش یافته است.

مهرنگ دوستی رضایی، میزان افزایش ارتفاع دریاچه ارومیه را ۲۹ سانتیمتر اعلام کرد و افزود: در ۸ ماه گذشته ارتفاع دریاچه ارومیه از هزار و ۲۷۰ متر و ۱۴ سانتیمتر به هزار و ۲۷۰ متر و ۴۲ سانتیمتر افزایش یافته است.

وی، اصلی‌ترین عامل افزایش حجم و سطح دریاچه ارومیه را انتقال آب از تونل کانی سیب به این دریاچه دانست و گفت: از ۲۹ بهمن سال گذشته که با حضور رئیس جمهور تونل انتقال آب به بهره‌برداری رسیده، به میزان ۱۴۴ میلیون متر مکعب آب از همین مسیر به دریاچه ارومیه انتقال یافته است.

سعید شهند مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: بارش‌های مناسب باعث شده تا ۱۰۲ جزیره آذربایجان غربی هم از نظر پوشش گیاهی آب انبار و وحوش در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

کد مطلب 5797779

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    نظرات

    • سهیلی اصفهانی IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
      0 3
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      آفرین! باریکلا..! کل چاه‌های اطراف دریاچه را هم شور کردید. وسط دریاچه‌های کویر هم آب بریزید، تا همۀ چاه‌های اطراف کویر شور و غیر قابل شرب بشه. چیزی مونده که سیاسی نشه توو این مملکت؟ از ترس پان تورک‌ها، بدترین کار ممکن را دارید می‌کنید. آخه کدوم ابلهی آب شیرین توو دریاچۀ شور می‌ریزه؟
    • حسین IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      4 6
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      به لطف ابهای کردستان عزیز
      • شهاب IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
        1 8
        نگران نباش ارومیه و دریاچه ی ارومیه هم کردستانه
      • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
        1 0
        ارومیه و دریاچه اش و. کردستان و. کوههایش همه ایرانه
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
      1 0
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      لطفا به شعور مخاطب احترام‌بگذارید یک حساب ساده ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب اضافه شده طبق خبر خودتون ۱۴۴ میلیون از تونل بوده یعنی زیر بیست درصد پس چرا میگید عامل اصلی تونل بوده در حالیکه ۶۵۶ میلیون نقش باران بهاری در حوزه آبریز بوده است
    • DK ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      4 0
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      بایدزیادتر بفکر دریاچه باشیم

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