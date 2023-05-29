سطح تراز آب دریاچه ارومیه ۲۹ سانتیمتر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در این زمینه افزود: با هدایت منابع آبی به سمت دریاچه ارومیه حجم آب آن ۸۰۰ میلیون متر مکعب و سطح تراز هم نسبت به ابتدای سال آبی جاری ۳۹ سانتی متر افزایش یافته است.

مهرنگ دوستی رضایی، میزان افزایش ارتفاع دریاچه ارومیه را ۲۹ سانتیمتر اعلام کرد و افزود: در ۸ ماه گذشته ارتفاع دریاچه ارومیه از هزار و ۲۷۰ متر و ۱۴ سانتیمتر به هزار و ۲۷۰ متر و ۴۲ سانتیمتر افزایش یافته است.

وی، اصلی‌ترین عامل افزایش حجم و سطح دریاچه ارومیه را انتقال آب از تونل کانی سیب به این دریاچه دانست و گفت: از ۲۹ بهمن سال گذشته که با حضور رئیس جمهور تونل انتقال آب به بهره‌برداری رسیده، به میزان ۱۴۴ میلیون متر مکعب آب از همین مسیر به دریاچه ارومیه انتقال یافته است.

سعید شهند مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: بارش‌های مناسب باعث شده تا ۱۰۲ جزیره آذربایجان غربی هم از نظر پوشش گیاهی آب انبار و وحوش در وضعیت مناسبی قرار گیرد.