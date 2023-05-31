سیره ائمه اطهار (ع) بهترین الگو برای اصلاح سبک زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین منصور باقربیک تبریزی شامگاه سهشنبه، در مراسم جشن دهه کرامت که با محوریت ولادت باسعادت امام رضا (ع) با خصوص خانوادههای شهدای خادمیاران آن حضرت، در محل سالن اجتماعات آستان قدس رضوی سیستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) که در آن پنج ویژگی بهترین بندگان خدا آمده است، افزود: هر کسی در هر قشر و جایگاهی که قرار دارد، میخواهد جزو بندگان خوب خدا باشد و بهعنوان یک فرد نمونه از او نامبرده شود.
وی ادامه داد: بر اساس حدیث امام رضا (ع)، فردی که میخواهد منتخب درگاه خداوند متعال باشد باید دارای خلق نیکو و پیگیر گرهگشایی از کار مردم باشد و هرجایی که نیاز است برای رفع مشکلات مردم ورود پیدا کند.
باقربیک تبریزی، اضافه کرد: خدمت به بندگان خدا، استغفار زیاد و در صورت انجام کار اشتباه عذرخواهیکردن، داشتن زبان شکر و تشکر، زود فروکشکردن خشم و داشتن صبر از خصوصیات فرد منتخب درگاه خداوند است.
وی بیان کرد: باید در خود بنگریم آیا ما دارای این خصوصیات هستیم یا خیر، اگر جایی مشکلی داریم برای رسیدن به درجه منتخب خدا بودن، در راستای رسیدن به این جایگاه تلاش کنیم.
وی کتاب جواهر الکلام را یکی از کتب بسیار خود در این زمینه عنوان کرد و گفت: ائمه اطهار (ع) و معصومین بهترین الگو برای زندگی ما هستند و باید سعی کنیم با مطالعه و پژوهش در زندگی آنان، برای زندگی خود الگوگیری کنیم.
شایانذکر است در پایان این مراسم ضمن برگزاری مسابقات فرهنگی، از تعدادی از خانوادههای شهدا تجلیل شد.
