سیره ائمه اطهار (ع) بهترین الگو برای اصلاح سبک زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منصور باقربیک تبریزی شامگاه سه‌شنبه، در مراسم جشن دهه کرامت که با ‏محوریت ولادت باسعادت امام رضا (ع) با خصوص خانواده‌های شهدای خادم‌یاران آن حضرت، در محل سالن اجتماعات آستان ‏قدس رضوی سیستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به حدیثی از امام رضا (ع) که در آن پنج ویژگی بهترین بندگان خدا آمده ‌است، افزود: هر کسی در هر قشر و جایگاهی که قرار دارد، می‌خواهد جزو بندگان خوب خدا باشد و به‌عنوان یک فرد نمونه از ‏او نام‌برده شود‎.‎

وی ادامه داد: بر اساس حدیث امام رضا (ع)، فردی که می‌خواهد منتخب درگاه خداوند متعال باشد باید دارای خلق نیکو و پیگیر ‏گره‌گشایی از کار مردم باشد و هرجایی که نیاز است برای رفع مشکلات مردم ورود پیدا کند‎.‎

باقربیک تبریزی، اضافه کرد: خدمت به بندگان خدا، استغفار زیاد و در صورت انجام کار اشتباه عذرخواهی‌کردن، داشتن زبان ‏شکر و تشکر، زود فروکش‌کردن خشم و داشتن صبر از خصوصیات فرد منتخب درگاه خداوند است‎.‎

وی بیان کرد: باید در خود بنگریم آیا ما دارای این خصوصیات هستیم یا خیر، اگر جایی مشکلی داریم برای رسیدن به درجه ‏منتخب خدا بودن، در راستای رسیدن به این جایگاه تلاش کنیم‎.‎

وی کتاب جواهر الکلام را یکی از کتب بسیار خود در این زمینه عنوان کرد و گفت: ائمه اطهار (ع) و معصومین بهترین الگو ‌برای زندگی ما هستند و باید سعی کنیم با مطالعه و پژوهش در زندگی آنان، برای زندگی خود الگوگیری کنیم‎.‎

شایان‌ذکر است در پایان این مراسم ضمن برگزاری مسابقات فرهنگی، از تعدادی از خانواده‌های شهدا تجلیل شد‎.‎