  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۲۴

مدیرکل ثبت احوال خوزستان:

شناسنامه رایگان برای نوزادان اهوازی به نام «رضا» صادر می‌شود

شناسنامه رایگان برای نوزادان اهوازی به نام «رضا» صادر می‌شود

اهواز- مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت: امروز در ثبت احوال مرکز اهواز برای نوزادانی که نام «رضا» برای آنان انتخاب شود به صورت رایگان شناسنامه صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد: والدینی که امروز با مراجعه به اداره ثبت احوال مرکز اهواز نام فرزند خود را رضا یا ترکیبی همراه با این اسم بگذارند، شناسنامه آن‌ها رایگان صادر خواهد شد.

وی گفت: والدینی که هم زمان با سالروز ولادت امام هشتم (ع) برای صدور شناسنامه به ادارات ثبت احوال استان مراجعه و نام فرزند نوزاد خود را «رضا»، «محمدرضا»، «علی‌رضا»، «احمدرضا» و «امیررضا» انتخاب کنند، شناسنامه نوزاد به صورت رایگان صادر خواهد شد.

کد مطلب 5799162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها