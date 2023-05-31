به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر اظهار کرد: والدینی که امروز با مراجعه به اداره ثبت احوال مرکز اهواز نام فرزند خود را رضا یا ترکیبی همراه با این اسم بگذارند، شناسنامه آن‌ها رایگان صادر خواهد شد.

وی گفت: والدینی که هم زمان با سالروز ولادت امام هشتم (ع) برای صدور شناسنامه به ادارات ثبت احوال استان مراجعه و نام فرزند نوزاد خود را «رضا»، «محمدرضا»، «علی‌رضا»، «احمدرضا» و «امیررضا» انتخاب کنند، شناسنامه نوزاد به صورت رایگان صادر خواهد شد.