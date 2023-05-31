به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم صبح چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: دوران نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای کشف استعدادهای افراد است و این‌چنین مسابقاتی بهترین عرصه برای شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان است.

حسین رمضانی افزود: دانش آموزان با شرکت در مسابقات علاوه بر شناخت توانمندی‌های خود با بسیاری از مهارت‌های اجتماعی آشنا می‌شوند و این امر تأثیر بسزایی در آینده آنها دارد.

وی گفت: شرکت در مسابقات قرآن و عترت و نماز زمینه‌ساز انس و تدبر در قرآن و آموزه‌های دینی خواهد بود و بهترین زمان برای ایجاد انس با قرآن و عترت و نماز دوران کودکی و نوجوانی است.

در پایان از ۲۱۴ دانش آموز دوره ابتدایی شهرستان دیلم که در مسابقات شهرستانی قرآن و عترت و نماز و روخوانی رتبه‌های اول تا سوم کسب کردند، با اهدای تقدیرنامه و هدایا، تقدیر به عمل آمد.