به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم صبح چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: دوران نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای کشف استعدادهای افراد است و اینچنین مسابقاتی بهترین عرصه برای شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان است.
حسین رمضانی افزود: دانش آموزان با شرکت در مسابقات علاوه بر شناخت توانمندیهای خود با بسیاری از مهارتهای اجتماعی آشنا میشوند و این امر تأثیر بسزایی در آینده آنها دارد.
وی گفت: شرکت در مسابقات قرآن و عترت و نماز زمینهساز انس و تدبر در قرآن و آموزههای دینی خواهد بود و بهترین زمان برای ایجاد انس با قرآن و عترت و نماز دوران کودکی و نوجوانی است.
در پایان از ۲۱۴ دانش آموز دوره ابتدایی شهرستان دیلم که در مسابقات شهرستانی قرآن و عترت و نماز و روخوانی رتبههای اول تا سوم کسب کردند، با اهدای تقدیرنامه و هدایا، تقدیر به عمل آمد.
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