رویداد کتاب محور «قلم گاه» آغاز به کار کرد

حسین سعیدی، مدیرعامل انتشارات به نشر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با روز ولادت باسعادت امام علی بن موسی الرضا (ع) رویداد کتاب محور «قلم گاه» با نگاه جدیدی به کتاب و مسابقات کتابخوانی توسط انتشارات به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) آغاز به کار کرد.

سعیدی در این باره گفت: برگزاری هفدهمین پویش مطالعاتی انتشارات به‌نشر از ولادت تا شهادت امام رضا (ع) ادامه دارد. کتاب «چشمه‌های بهشت» نوشته محمدهادی زاهدی که گزیده‌ای از کتاب «عیون الاخبار امام رضا (ع)» است، به عنوان منبع مطالعاتی این رویداد کتاب محور انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه این پویش مطالعاتی در ۲ بخش عمومی و بخش ویژه تولید محتوا انجام می‌شود، افزود: در بخش عمومی علاقه‌مندان می‌توانند طبق روال مسابقات کتابخوانی، کتاب را از طریق مراجعه به فروشگاه‌های کتاب به‌نشر در سراسر کشور و یا سایت فروش اینترنتی کتاب به‌نشر به نشانی www.behnashr.com تهیه و پس از مطالعه دقیق کتاب طبق شیوه‌نامه شرکت در مسابقه ، پاسخ سوالات و کد انحصاری کتاب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۲۰۹ ارسال کنند.

سعیدی گفت: بخش ویژه این مسابقه اقدام جدید و متفاوتی در شیوه مرسوم مسابقات کتابخوانی است و شامل تولید محتوا و تولید اثر هنری متنی و تصویری بر اساس بخشی از کتاب در محورهای داستان کوتاه و بلند، قصه کودکانه، اقتباس ادبی، کمیک استریپ، تصویرگری می‌شود.هنرمندان، نویسندگان و تصویرگران می‌توانند بر اساس بخشی از کتاب «چشمه‌های بهشت» آثار تولیدی خود را در حوزه‌های متنی و تصویری را ارائه دهند و با محور قرار دادن عبارت، گفتار و یا روایتی از کتاب به تولید محتوا بپردازند. کلیه محتواهای برگزیده متنی و تصویری مورد حمایت و چاپ در انتشارات قرار خواهند گرفت.

وی افزود: جایزه بخش عمومی شامل یک جایزه ۵۰ میلیون ریالی و ۵ جایزه ده میلیون ریالی است و در بخش جایزه بخش ویژه ۳ روز اقامت به اتفاق خانواده در مشهد و ۳ جایزه ۴۰،۶۰ و ۲۰ میلیون ریالی برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است. هم چنین آثاری که در زمینه تصویرگری و یا متنی برگزیده شوند، با حمایت به‌نشر و پشتیبانی مالی به مرحله تولید و چاپ می‌رسند.

سعیدی گفت: رویداد کتاب محور «قلم‌گاه» فرصت ارزشمند و مغتنمی برای نوقلمان، نویسندگان، تصویرگران و هنرمندانی است که علاقه‌مند به تولید محتوای ماندگار در زمینه ادبیات دینی و رضوی هستند. علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه و کسب اطلاعات بیشتر و همچنین تهیه منبع مسابقه می‌توانند به سایت به‌نشر و یا شبکه‌های اجتماعی این انتشارات مراجعه نمایند.