زمینه مشارکت مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طالبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: در پایان سال بزرگترین رخداد سیاسی اجتماعی که انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است را در پیش داریم که در این راستا مدیران ما چند وظیفه برعهده دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: آنچه که باید در خصوص انتخابات پایان سال مد نظر باشد بالا بردن مشارکت مردم در کنار امنیت، رقابت و سلامت انتخابات است چرا که برای این موضوع دشمن از الان در حال تدارک و برنامه‌ریزی است.

طالبی با توجه به برنامه‌ریزی های دشمن برای انتخابات گفت: دشمن که از طریق فضای مجازی و رسانه‌های خود نا امیدی و یأس را القا می‌کند که باید در راستای خنثی سازی این نقشه‌ها اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه انتظار نیست که مدیران مستقیم به مردم بگویند به انتخابات بروید، افزود: از مدیران انتظار داریم با اقدامات خوب و جهادی سبب ایجاد رضایت‌مندی در جامعه شوند تا اینگونه زمینه افزایش مشارکت مردم فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در حوزه کاری باید مسئله یابی کرده و به سمت حل چالش‌ها و آسیب‌ها برویم.

طالبی افزود: اگر در مورد برخی از پروژه‌ها و کارها نیاز به اعتبار و مسائل مالی است به صورت صادقانه موانع پیشرفت کار را برای مردم خودمان مطرح کنیم که در چنین شرایطی بی شک مردم هم سخن ما را خواهند پذیرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید درب اتاق مدیران بر روی مردم باز باشد، افزود: گاه در شیوه برخورد و مشکل گشایی از مردم نقش مسئولان دفاتر مدیران از خود مدیران مهم‌تر است و همه مدیران، معاونان و کارشناسان باید پاسخگوی مردم به بهترین نحو باشند.

طالبی با بیان اینکه باید توفیقات نظام، پیشرفت‌ها در حوزه استان، کشور و در سطح بین‌المللی را مطرح کنیم، گفت: در حوزه دانشگاه تأکید ما همچنان بر برگزاری راهیان پیشرفت و برگزاری جلسات بصیرت افزایی است.

وی یادآور شد: در موضوع سلامت انتخابات مدیر دستگاه اجرایی نباید دست به اقدامی بزند که شائبه حمایت له یا علیه کسی به وجود آید.