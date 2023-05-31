آموزش عوامل اجرایی انتخابات در دستورکار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی، عصر چهارشنبه در نشست اعطای احکام اعضای ستاد انتخابات استان هرمزگان ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام، گفت: با توجه به اتفاقاتی که در پاییز سال گذشته افتاد، کشور نیاز به یک مشارکت سیاسی قوی دارد و انتخابات با توجه به اعداد ریاضی مشخصی که از حضور مردم به نمایش میگذارد بسیار دارای اهمیت است.
وی افزود: افرادی که مینشینند، فکر میکنند و برنامهریزی میکنند تا صدمدرصدی مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد وفادارترین افراد به جمهوری اسلامی ایران هستند ولو اینکه گاهی مواضع منتقدانهای نیز داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با انتقاد از توسعه سلیقهای در کشور، تاکیدکرد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر ۴۵ سال سن دارد و باید رفتاری در این سطح داشته باشد از اینرو پروژهها باید بر اساس تاثیر آن در افزایش سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تعریف شود.
دوستی تصریحکرد: امسال باید تمام برنامهها و سیاستگذاریها برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام خرج شود، قرار نیست سرمایههای کشور برای منفعت استاندار، نماینده و حتی شخص رئیس جمهور خرج شود چرا که ما تابع ولایت فقیه هستیم و شاهدیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره اولویتشان در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران بوده از این رو ما نیز باید تبعیت خود را از ولیفقیه که معیاری برای نشان دادن تبعیتمان از رسول الله (ص) است به کار گیریم.
وی تصریحکرد: گرایشهای حزبی و جناحی ما و رقابتی که در انتخابات بین جناح نزدیک به ما با جناح مخالف ما وجود خواهد داشت نباید موجب شود که خدای ناکرده حقی ضایع شود، حرفی که در خفا میزنیم با حرفی که در ظاهر بیان میکنیم بایست یکی باشد چرا که رهبر معظم انقلاب تکلیف را مشخص کردهاند و رای مردم حق الناس است بنابراین جناحبندیها برای ما هیچگونه حجتی ندارد.
استاندار هرمزگان با بر حذر داشتن مدیران از دخیل کردن نظرات جناحی در انتخابات تأکیدکرد: قرار نیست بخاطر حمایت از فرد یا یک جریان سیاسی یک خط روی چهره ی جمهوری اسلامی ایران بیاندازیم و چهرهی زیبای نظام را رو به کراهت ببریم.
دوستی با تاکید بر لزوم فراهمکردن زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات، عنوانکرد: از هم اکنون باید مسائل و مشکلات احصا و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
وی با اشاره به بیتجربگی عوامل برگزاری انتخابات، با تاکید بر سه اصل امنیت، سلامت و مشارکت، اظهار داشت: حتماً باید آموزش عوامل و حتی برگزاری انتخابات آزمایشی در دستورکار باشد ضمن اینکه برگزاری کلاسهای اخلاق برای مدیران و معاونین سیاسی فرمانداریها نیز باید پیگیری شود.
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