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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۲۹

سرپرست معاونت سیاسی استانداری گیلان: 

زنگ خطر تغییر بافت روستایی در گیلان به صدا در آمده است

زنگ خطر تغییر بافت روستایی در گیلان به صدا در آمده است

رشت- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با تاکید بر لزوم رویکرد جهادی و عملگرایانه در راستای محرومیت زدایی، گفت: زنگ خطر تغییر بافت روستایی در گیلان به صدا در آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اجرای طرح محرومیت زدایی محلات کم برخوردار گیلان، اظهار کرد: محرومیت زدایی با اقدام و عمل حاصل می‌شود و تصمیمات گرفته شده نباید صرفاً به برگزاری جلسات ختم شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات نشست‌ها، افزود: اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در جلسات محرومیت زدایی با اقدام و عمل جهادی میسر می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، اسکان نیافتگی را یک مسئله جهانی برشمرد، بیان کرد: این مسئله در کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه مشهود است.

جلایی با تاکید بر اینکه مشکلات و چالش‌های حاشیه نشینی احصاء شود، اضافه کرد: باید با آسیب شناسی و ریشه یابی سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی و برنامه‌ریزی درست و دقیق برای ساماندهی آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه زنگ خطر تغییر بافت روستایی در گیلان به صدا در آمده است، افزود: امروزه ساخت ویلاهای لوکس یا واحدهای مسکونی در قالب شهرک در روستاها، زنگ خطری را برای بافت فرهنگی روستا به صدا در آورده و به تبع آن مشکلات اجتماعی و اقتصادی را در سطح جامعه به همراه دارد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه رشد چند برابری حاشیه نشینی در سال‌های اخیر مشهود است، گفت: بخشی از تصمیمات برای رفع مشکلات حاشیه نشینی، در سطح ملی و با پیگیری در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود و بخش دیگری نیز با برگزاری جلسات استانی، در راستای شناسایی مشکلات موجود با هدف ادامه پیگیری‌ها در سطح ملی صورت می‌پذیرد.

جلایی با تاکید بر لزوم شناسایی امکانات و کاستی‌های موجود به تفکیک در محلات کم برخوردار، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی از طریق شورای برنامه ریزی استان، نسبت به رفع کاستی‌ها و تخصیص اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام در محلات کم برخوردار اقدام کنند.

وی با تاکید بر وجود رویکرد جهادی و عملگرایانه از سوی مدیران جهت محرومیت زدایی از محلات کم برخوردار و حاشیه نشین شهری، افزود: عملکرد دستگاه‌ها اجرایی برای ساماندهی حاشیه نشینی و محرومیت زدایی جزیره‌ای نباشد.

کد مطلب 5799716

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