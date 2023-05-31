به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اجرای طرح محرومیت زدایی محلات کم برخوردار گیلان، اظهار کرد: محرومیت زدایی با اقدام و عمل حاصل می‌شود و تصمیمات گرفته شده نباید صرفاً به برگزاری جلسات ختم شود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات نشست‌ها، افزود: اجرایی کردن تصمیمات اتخاذ شده در جلسات محرومیت زدایی با اقدام و عمل جهادی میسر می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، اسکان نیافتگی را یک مسئله جهانی برشمرد، بیان کرد: این مسئله در کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه مشهود است.

جلایی با تاکید بر اینکه مشکلات و چالش‌های حاشیه نشینی احصاء شود، اضافه کرد: باید با آسیب شناسی و ریشه یابی سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی و برنامه‌ریزی درست و دقیق برای ساماندهی آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه زنگ خطر تغییر بافت روستایی در گیلان به صدا در آمده است، افزود: امروزه ساخت ویلاهای لوکس یا واحدهای مسکونی در قالب شهرک در روستاها، زنگ خطری را برای بافت فرهنگی روستا به صدا در آورده و به تبع آن مشکلات اجتماعی و اقتصادی را در سطح جامعه به همراه دارد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه رشد چند برابری حاشیه نشینی در سال‌های اخیر مشهود است، گفت: بخشی از تصمیمات برای رفع مشکلات حاشیه نشینی، در سطح ملی و با پیگیری در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود و بخش دیگری نیز با برگزاری جلسات استانی، در راستای شناسایی مشکلات موجود با هدف ادامه پیگیری‌ها در سطح ملی صورت می‌پذیرد.

جلایی با تاکید بر لزوم شناسایی امکانات و کاستی‌های موجود به تفکیک در محلات کم برخوردار، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی از طریق شورای برنامه ریزی استان، نسبت به رفع کاستی‌ها و تخصیص اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام در محلات کم برخوردار اقدام کنند.

وی با تاکید بر وجود رویکرد جهادی و عملگرایانه از سوی مدیران جهت محرومیت زدایی از محلات کم برخوردار و حاشیه نشین شهری، افزود: عملکرد دستگاه‌ها اجرایی برای ساماندهی حاشیه نشینی و محرومیت زدایی جزیره‌ای نباشد.