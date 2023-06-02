جلوی تورم افسار گسیخته کالاهای اساسی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این هفته رشت با گرامیداشت سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب اظهار کرد: امام خمینی (ره) در میان ملل اسلامی و ایران روحیه عزت طلبی را ایجاد و گسترش داد.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) روحیه آرمان گرایی، مبارزه با استعمار و سلطه جهانی را ترویج داد، افزود: ایجاد روحیه تکیه بر خود، خودی و خودی‌ها از ثمرات مهم تاریخ ایران به رهبری امام خمینی (ره) بوده است چرا که ملت ایران فهمیدند که باید به خود اکتفا کنند.

امام جمعه رشت با اشاره به سالروز انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر امت اسلام تصریح کرد: امام خمینی (ره) در خصوص آیت‌الله خامنه ای ایشان را سربازی فداکار، خطیبی توانا، راهنمایی دلسوز و متعهد، مبارز در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست معرفی می‌کردند.

وی به سالروز تاریخی قیام ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: امروز نام سلطنت و شاهنشاهی در ایران منفور است و نام و یاد امام خمینی (ره)، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران اسلام و توحید محبوب ملت‌های مستضعف جهان است.

وی با اشاره به تورم افسار گسیخته که زمینه افزایش بی رویه قیمت‌ها در کالاهای اساسی را در پی داشته است، گفت: اگرچه دولت خدمات فراوانی تاکنون انجام داده اما در خصوص مسائل اقتصادی دلسوزانه توصیه و تذکر می‌دهیم که باید تلاش مضاعف صورت بگیرد.

امام جمعه رشت با اشاره به وضعیت مسکن که موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است، گفت: این شیوه خانه سازی تنها بخش‌هایی از مردم را در بر می‌گیرد در صورتی که انتظار می‌رود مسکن ارزان قیمت مانند ۱۵ سال در اختیار مردم قرار بگیرد.

فلاحتی با بیان اینکه به مسئولین و مدیران توصیه می‌کنم خود را صیانت کنند، گفت: چشمهای بیدار همه جا هستند شما را می‌بینند که چه می‌کنید لذا فکر نکنید کسی شما را نمی‌بیند بر همین اساس توصیه می‌کنم خود را حفظ کنند و به فکر مردم باشند.