افراد بی سرپناه در البرز زیر چتر حمایت

محمدجواد کاظمینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تاکید نماینده عالی دولت در استان، فرمانداران، بخشداران، شهرداری‌ها مکلف اند برای ساماندهی افراد بی خانمان با نهادهای حمایتی مثل کمیته‌ امداد و بهزیستی همکاری کنند.

وی افزود: خیریه‌ها و مردم همراه با دولت توجه ویژه ای به یاری رساندن به افراد ضعیف دارند.

کاظمینی بابیان اینکه استانداری اقدامات متعدد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام داده است، گفت: وفاق بین دستگاهی در موفقیت رسالت‌های خانه امن نقش کلیدی دارد و باید از ظرفیت سمن‌ها و دستگاه‌های متولی در این بخش نهایت بهره را برد.

وی به حمایت خیرین و فعالان اجتماعی در این مهم تاکید کرد، افزود: از شهروندان و فعالان اجتماعی البرزی درخواست می‌کنیم با دیدن افراد بی سرپناه موضوع را به استانداری و فرمانداری‌ها و کمیته امداد اطلاع رسانی کنند.