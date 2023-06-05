افراد بی سرپناه در البرز زیر چتر حمایت

محمدجواد کاظمینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تاکید نماینده عالی دولت در استان، فرمانداران، بخشداران، شهرداریها مکلف اند برای ساماندهی افراد بی خانمان با نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی همکاری کنند.
وی افزود: خیریهها و مردم همراه با دولت توجه ویژه ای به یاری رساندن به افراد ضعیف دارند.
کاظمینی بابیان اینکه استانداری اقدامات متعدد برای کاهش آسیبهای اجتماعی انجام داده است، گفت: وفاق بین دستگاهی در موفقیت رسالتهای خانه امن نقش کلیدی دارد و باید از ظرفیت سمنها و دستگاههای متولی در این بخش نهایت بهره را برد.
وی به حمایت خیرین و فعالان اجتماعی در این مهم تاکید کرد، افزود: از شهروندان و فعالان اجتماعی البرزی درخواست میکنیم با دیدن افراد بی سرپناه موضوع را به استانداری و فرمانداریها و کمیته امداد اطلاع رسانی کنند.
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