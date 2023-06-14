کمبودهای دارویی خودنمایی کرد/ رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای کمبود دارو در کشور، موضوع تازه و عجیبی نیست و این کمبودها همواره وجود داشته و تا حدودی نیز طبیعی است. اما، موضوعی که محل نگرانی است، سیر صعودی کمبودهای دارویی در کشور است که می‌تواند با مشکلات زیادی برای بیماران همراه باشد.

از همین رو، سازمان غذا و دارو، به عنوان متولی تأمین دارو در کشور؛ همواره سعی کرده است با برنامه ریزی مناسب، شرایط را مطلوب نگه دارد.

این در حالی است که همواره رفع مشکلات و موانع در مسیر تولید و تأمین دارو در کشور، فقط در دست سازمان غذا و دارو نیست و سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگری همچون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و…، نیز در بروز شرایط بحرانی دارو؛ سهیم هستند. به طوری که در سال گذشته و به هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، کارشناسان نسبت به کمبود بودجه دارو هشدارهای لازم را دادند. اما هیچ تغییری در میزان بودجه دارو شکل نگرفت.

بر اساس لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بودجه دارو روی ۶۵ همت بسته شده است، در حالی که کارشناسان معتقدند بایستی حداقل ۱.۵ همت به دارو اختصاص می‌یافت.

حالا با گذشت سه ماه از سال ۱۴۰۲، کمبودهای دارویی در حال خودنمایی است؛ درست همانطور که پیش بینی شده بود، بودجه دارو برای ۳ ماه جوابگو بوده و می‌بایست اقدام عاجلی صورت داد تا وارد بحران کمبود دارو نشویم.

این موضوع را، سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، روز گذشته و هنگام سخنرانی در همایش مکمل‌ها، مطرح کرد و گفت: هدف ما کمک به تولید کنندگان است تا مشکلات آنها برطرف شود، در حالی که حتی بخشی از مشکلات فرابخشی است. به عنوان مثال بخشی از مشکلات به دلیل عدم امکان حواله ارز است که از بهمن سال گذشته تاکنون ما را با مشکلات زیادی در تأمین مواد اولیه و…، مواجه کرده است؛ به شکلی که برخی شرکت‌ها حتی ۳ ماه است نتوانسته اند مواد اولیه تأمین کنند و این نشان می‌دهد که باید با تسهیل فرایندها به سمت افزایش تولید برویم.

اعتراف به بروز کمبودهای دارویی توسط متولی تأمین دارو، حکایت از این واقعیت دارد که شرایط دارو در کشور خوب نیست.

شرکت‌های دارویی برای اینکه در مسیر تولید دارو دچار مشکل نشوند، می‌بایست مواد اولیه را حداقل برای سه ماه انبار کرده باشند. در غیر این صورت، شرایط برای آنها بحرانی تلقی خواهد شد.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز که هفته گذشته در کمیسیون بهداشت و درمان حاضر شده بود، در حاشیه این نشست؛ گلایه‌هایی را با خبرنگاران مطرح کرد که نشان می‌داد اوضاع دارو چندان خوب نیست.

وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که مشکلات متعددی را در بودجه داریم، گفت: امسال برای تأمین دارو به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، ولی در قانون بودجه فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و اگر این بودجه محقق نشود با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد.

وی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را با اختصاص اعتبارات بودجه مرتبط دانست و از دستگاه‌های فرابخشی خواست برای تأمین دارو همکاری کنند.

عین اللهی با عنوان این مطلب که انتظار داریم بودجه و ارز به موقع و به هنگام داده شود، افزود: برخی از مصوبات برای ما مشکل ایجاد کرده است.