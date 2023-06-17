تلاش معترضان برای سوزاندن منازل سران حزب حاکم در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مردم مانیپوری در ایالت مانیپور به‌ دلیل عدم معرفی آنها به‌ عنوان یکی از قبیله‌ های معتبر و دارای وضعیت ویژه در هند اقدام به تظاهرات کردند.

بر اساس اعلام آناتولی، این تظاهرات تبدیل به حوادث خشونت‌ آمیز شد و با مشارکت برخی گروه‌ های قومی از جمله کوکی‌ ها نیز گسترش پیدا کرد.

امروز نیز حدود یک هزار معترض در شهر ایمفال واقع در ایالت مانیپور در اطراف ساختمان‌ های نهادهای دولتی تجمع کردند.

معترضان خشمگین تلاش کردند تا خانه‌ های رهبران حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (حزب حاکم) را به آتش بکشند.

نیروهای واکنش اضطراری به منطقه اعزام شدند و با معترضان با استفاده از گاز اشک‌ آور و گلوله‌ های پلاستیکی مقابله کردند.

بر اثر درگیری میان این نیروها و معترضان ۲ نفر مصدوم شدند.

معترضان تلاش کردند که به کلانتری پلیس و دفتر حزب بهاراتیا جاناتا آسیب وارد کنند.

گشت‌ زنی نیروهای واکنش اضطراری برای جلوگیری از تجمع معترضان ادامه دارد.

لازم به ذکر است مردم مانیپوری در ایالت مانیپور حدود ۵۳ درصد از جمعیت ایالت مانیپور را تشکیل می‌ دهند.