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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۴۴

رئیس اداره سلامت گوش وزارت بهداشت:

۶ درصد بیماری‌ها مربوط به کم شنوایی است

۶ درصد بیماری‌ها مربوط به کم شنوایی است

ساری- رئیس اداره سلامت گوش و مراقبت از شنوایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که بیش از ۶۰ درصد کم شنوایی کودکان قابل درمان است، گفت: شش درصد بیماری ها به کم شنوایی تعلق دارد.

سعید محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت بیماری کم شنوایی در دنیا مهم تلقی می‌شود و بار بیماری آن روند افزایشی دارد به طوری که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ از رتبه ۱۳ به رتبه ۳ بار بیماری‌ها تبدیل شده است و در حال حاضر ۶.۸ درصد بار کلی بیماری‌ها به کم شنوایی تعلق دارد.

رئیس اداره سلامت گوش و مراقبت از شنوایی وزارت بهداشت گفت: در کشور ایران بروز این بیماری به میزان ۳.۷ در هزار تولد برآورد شده است

وی گفت: در بزرگسالان بیش از ۵۰ درصد و در کودکان بیش از ۶۰ درصد موارد کم شنوایی و ناشنوایی، قابل پیشگیری و کنترل است

دانشیار دپارتمان و مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سروگردن پژوهشکده سلامت حواس پنجگانه، دانشگاه علوم پزشکی ایران با اظهار امیدواری افزود: وزارت بهداشت با ادغام برنامه سلامت شنوایی در نظام سلامت و با کمک ذی نفعان، تلاش می‌کند تا به اهداف مورد نظر در پیشگیری و کنترل این بیماری در سنین نوزادی، کودکی، میان‌سالی و سالمندی دست یابد.

وی گفت: در راستای تقویت برنامه غربالگری و بهبود خدمات تشخیصی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مقرر گردید، یک دستگاه AABR توسط معاونت درمان دانشگاه برای بیمارستان بوعلی سینا ساری خریداری شود.

کد مطلب 5812866

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