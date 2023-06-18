طرح ارزیابی ادارات در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور بعدازظهر یکشنبه در شورای راهبری و توسعه مدیریت استان با اشاره به برپایی جشنواره شهید رجایی و ارزیابی دستگاههای اجرایی گفت: ارزیابی دورهای در طول سال قبل عملکرد دستگاههای اجرایی در حال انجام است و در این ارزیابی ادارات از ابعاد مختلف بررسی میشوند.
وی با اشاره به تدوین شاخصهای اساسی و اعلام شاخصهای عمومی از برپایی دورههای آموزشی برای کارشناسان دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: خوداظهاری توسط دستگاهها انجام شد وکار ارزیابی تا ۱۶ تیرماه ادامه داد.
فتح الله پور با عنوان اینکه شاخصها در دو بخش عمومی و طبق محورهای عمومی ابلاغ شده توسط دولت انجام میشود، موضوع تعالی، بهره وری و عدالت را از جمله محورهای ارزیابی بیان کرد و گفت: ارزیابی در ۸ معیار ۱۶ شاخص صورت میگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بهرهوری وتوانمندسازی مدیران و کارکنان و شفافیت را از جمله موارد بیان کرد و گفت: ۳۷۰ امتیاز از هزار امتیاز مربوط به رضایتمداری مردم است.
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