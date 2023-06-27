  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

دستبند بر دستان ۷ عامل نزاع و درگیری در کرمانشاه

دستبند بر دستان ۷ عامل نزاع و درگیری در کرمانشاه

کرمانشاه – فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۷ عامل نزاع و درگیری در این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دست جمعی در یکی از مراکز خرید در محدوده میدان آیت الله کاشانی شهر کرمانشاه، بلافاصله ۲ اکیپ از مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان به منظور بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل اعلام شده، مشاهده کردند تعداد ۷ مرد جوان در حال درگیری و نزاع بوده و موجب ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت شهروندان و عابران حاضر در محل شده اند، که در این راستا با اقدام قاطع و مقتدرانه مأموران کلیه عوامل درگیری دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 5821806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها