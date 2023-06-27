دستبند بر دستان ۷ عامل نزاع و درگیری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا دلیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دست جمعی در یکی از مراکز خرید در محدوده میدان آیت الله کاشانی شهر کرمانشاه، بلافاصله ۲ اکیپ از مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان به منظور بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل اعلام شده، مشاهده کردند تعداد ۷ مرد جوان در حال درگیری و نزاع بوده و موجب ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت شهروندان و عابران حاضر در محل شده اند، که در این راستا با اقدام قاطع و مقتدرانه مأموران کلیه عوامل درگیری دستگیر و به کلانتری انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.