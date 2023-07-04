باید تلاش های جبهه انقلاب در حوزه جنگ نرم منسجم تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان‌الله گشتاسبی روز سه شنبه در جلسه برنامه‌های عفاف و حجاب در سالن اجتماعات سپاه بیت المقدس کردستان در سنندج اظهار داشت: بحث عفاف و حجاب گستره عظیمی است که امروز کشور ما را در بر گرفته و باید در این حوزه تلاش کرد.

وی افزود: به محض پیروزی انقلاب اسلامی همه معاندین در مقابل این انقلاب ایستادند تا به هر شکل ممکن به این انقلاب صدمه وارد کنند و این امر بر هیچکس پوشیده نیست که دشمنانی داریم لذا باید در مقابل دشمن تصمیمات منطقی و عقلانی به‌کار بگیریم.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان خاطرنشان کرد: ارزش‌های این انقلاب تا به امروز توسط امامین انقلاب و همراهی مردم حفظ شده و باید تمام تلاش خود را به کار گیریم که حافظ خون و ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.

سردار گشتاسبی افزود: اعتقاد ما بر این است که باید نیروهای بسیجی و انقلابی با روحیه بالا کف میدان بیایند تا بتوانیم از دستاوردهای انقلاب به خوبی محافظت کنیم.

وی با اشاره به اثربخشی سپاه در همه دستگاه‌ها افزود: باور ما بر این است که فرماندهان ما نقش بی‌بدیلی را می‌توانند در آبادانی این سرزمین ایفا کنند چرا که عملکرد ضعیف تعدادی از مسئولان نادیده گرفتن خون شهدا بوده که به دشمن فرصت حضور داده است.

سردار گشتاسبی تصریح کرد: ما مسئول امنیت مردم و کشور هستیم و این رسالت اصلی ماست و همگی باید برای آبادانی این خاک وقت بگذاریم.

وی افزود: دشمن سال‌هاست که در حوزه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و به فراخور زمان دشمنی خود را بر ما تحمیل کرده و امروز در حوزه جنگ نرم نیز وارد عمل شده است.

سردار گشتاسبی اظهار داشت: ما باید با تحلیل و متناسب با سناریو دشمن وارد عمل شویم تا اقتدار همیشگی مردم و انقلاب اسلامی را به جهانیان ثابت کنیم.