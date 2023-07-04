به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی گفت: در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت سرکشی از انبارها، تیم عملیات اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مرجع قضائی برای سرکشی انبارهای واقع در خیابان شهید رجایی تهران اعزام شدند.

در بازرسی از این انبارها، مأموران موفق به کشف محل دپوی رینگ‌های آلومینیومی خارجی و قاچاق فاقد بارنامه و مجوزهای قانونی شدند و در این رابطه ۶۰۰ عدد رینگ قاچاق کشف شد.

در این عملیات پلیسی یک نفر دستگیر و ارزش اقلام کشف شده توسط کارشناسان حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می‌شود. لذا از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.