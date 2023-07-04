واکنش باشگاه پرسپولیس به دریافت ۱۵۰ میلیارد تومان از یک صندوق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع هواداران و رسانه‌های محترم می‌رسانیم، خبر انتشار یافته درباره پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومانی از صندوق پیشکسوتان به باشگاه، از اساس نادرست است و این موضوع با قطعیت رد می‌شود.

این در حالی است که باشگاه پرسپولیس در حال پیگیری اقدامات برای تامین اعتبار مالی لازم از منابع دیگری است که نسبت به پرداخت باقی مانده مطالبات اعضای تیم اقدام نماید.

اخباری کذب از این دست در حالی منتشر می‌شود که باشگاه‌های رقیب پرسپولیس با پیشنهادهای چند برابری در بازار نقل و انتقالات حضور دارند ولی درباره منابع مالی آن‌ها صحبتی به میان نمی‌آید.