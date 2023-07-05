شناسایی روستاهای کم‌ آب استان همدان/ الگوی مصرف رعایت شود

حمیدرضا نیکداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شیوه آبرسانی به روستاها از چشمه، قنوات یا چاههایی است که در آن به صورت عمیق یا نیمه عمیق حفر شده است؛ برخی از این روستاها در مجتمعها واقع شدهاند، این مجتمعها شامل مجموعهای از روستاها هستند که حفاریهای چاه در آنها وجود دارد که چندین روستاها از این چاهها استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: با توجه به مشکل بی آبی که در سه سال اخیر به وجود آمده است، شاهد کاهش بسیاری از منابع آبی هستیم و چشمهها، قنوات یا چاهها خشک یا کم آب شدهاند و حتی شاهد هستیم برخی از چاهها از مدار بهره برداری خارج شدهاند.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه این عوامل باعث شده، برخی روستاها با مشکل بی آبی مواجه شوند یا با این مشکل مواجه خواهند شد؛ افزود: این امر به دلیل این است که در سال سوم خشکسالی قرار گرفتهایم و امیدواریم سال آبی آینده که از مهرماه آغاز میشود سال خوبی با توجه به پیش بینی هواشناسی باشد.
نیکداد یادآور شد: روستاهایی که احتمال بحران آب در آنها وجود دارد را شناسایی شدهاند و برای این روستاها منابع جدید در نظر گرفته شد، اما برخی روستاها منبع آبی در خود روستا و اطراف آنها دیگر وجود ندارند که البته در این زمینه نیز طرحهایی بلندمدت پیش بینی شده است.
وی در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: به عنوان مثال، روستایی وجود دارد که در حال حاضر هیچ گونه منبع آبی ندارد و در نزدیکی آن نیز منبع آبی پیدا نمیشود، لازم میدانیم این روستاها را وارد مجتمعها کنیم و با آب این مجتمعها این روستا را از نعمت آب بهره مند کنیم.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان تشریح کرد: در برخی موارد از آب رسانی سیار استفاده میشود و با ایجاد قرارداد با پیمانکاران حمل آب که منعقد میشود که در این زمینه، به وسیله تانکرهایی که متعلق به شرکت آب و فاضلاب است، از دور دست آب تصفیه شده به این روستاها بنا به نیاز حمل و در هفته در چند نوبت آبرسانی انجام خواهد شد.
نیکداد ادامه داد: مشکل بزرگی که در روستاها وجود دارد، این است که بررسیها نشان داده در برخی از روستاها بیشتر از الگوی مصرف، آب استفاده میکنند و این کار باعث بحران آب در برخی روستاها شده است. به طور مثال، در یک روستا با توجه به تعداد خانوارها و نیاز، روستا حداکثر یک و نیم لیتر در ثانیه آب محاسبه شده اما در حال حاضر، بالغ بر ۴ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد. این در حالی است که در این روستا روزانه ۸ ساعت بیشتر نمیتوانیم آب توزیع کنیم و با کمبود آب مواجه خواهیم شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای انجام شده مشخص شده که در این روستاها، برای مصرف آب مدیریتی وجود ندارد و از این آبی که با هزاران زحمت تولید و بهره برداری به دست مردم میرسد در کشت و استفاده دامها استفاده میشود؛ گرچه باید بدانیم این آب فقط برای مصارف شرب است.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان با بیان اینکه همه ما روستاییان و شهرنشینان باید قدر این نعمت خدادادی را بدانیم، گفت: با مدیریت درست از این منابع حفاظت کنیم تا آیندگان و اکنون خودمان، بتوانیم از منابع آب محدود کمال استفاده را برده و دچار مشکل بحران آب و جیره بندی نشویم.
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