به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدکمال هادیانفر صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از فاز دوم آزادراه تهران - شمال اظهار کرد: امروز بازدیدی از فاز دوم آزادراه تهران - شمال داشتیم که متخصصین در بنیاد مستضعفان با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه راهها و مجموعه نخبگان داخلی تلاش بسیار گستردهای را در ایجاد آزاد راه تهران -شمال انجام میدهند.
وی بیان کرد: قبلاً همکاران ما بازدیدهایی از این محور داشتند و نواقص اعلام شده بود که اکنون بخش عمدهای از نواقص برطرف شده و ایمنسازیها صورت گرفته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اشاره به نکات مدنظر پلیس راهور بیان کرد: اساسیترین موضوع مدنظر پلیس، ایمنی مسافران و عزیزانی است که در این مسیر تردد میکنند.
وی با اشاره به مشکل فاز یک آزادراه تهران-شمال بیان کرد: در فاز اول مشکل اصلی ما در شهرستانک بود که در زمان برگشت و پیک سفرها از جنوب به شمال انباشت خودروها را داشتیم اما الان با پیوستگی که بین فاز یک و دو ایجاد شده، این مشکل برطرف میشود و سفرها روان تر اتفاق خواهد افتاد.
سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به افتتاح فاز دوم آزادراه تهران-شمال گفت: فعلاً یک باند از فاز دوم مورد بهره برداری قرار میگیرد و پلیس در زمان پیک سفرها بنا به شرایط، محور جنوب به شمال را یکطرفه خواهد کرد یا اگر بار برگشت داشته باشیم از شمال به جنوب این محور به صورت یکطرفه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اخذ عوارض در آزادراه تهران-شمال بیان داشت: آنچه که در جلسه با وزیر راه و شهرسازی مطرح و مورد توافق واقع شد این بود که عوارضی فقط در یک محل اخذ شود چون در طول ۲۲ کیلومتر در این محور امکان توقف وجود ندارد، بنابراین فقط در ورودی آزادراه عوارضی اخذ خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اشاره به مسئله سوختگیری در طول آزادراه تهران-شمال گفت: آنچه که مورد تاکید است، پمپ بنزین برای این محور پیش بینی شده است ولی یک سری مشکلات اداری داشت که در تلاش هستیم تا با همکاری وزارت نفت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی این مشکل حل شود و در طول مسیر امکان سوختگیری برای مسافرین عزیز ممکن شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که باید مورد تاکید باشد، این است که رانندگان عزیزی که در این محور تردد میکنند نهایت دقت و احتیاط را داشته باشند و به تابلوهای افقی عمودی و هشدارهای پلیس توجه کنند.
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