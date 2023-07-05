به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی جشنواره «وفا» در سخنانی اظهار کرد: اردبیل از دیرباز تاکنون به خاستگاه ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) مشهور بوده و اجرای برنامه‌های فرهنگی در تقویت این امر در بین نسل جوان تأثیر فراوانی دارد.

وی از همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با دانشگاه آزاد اردبیل در راستای اجرای جشنواره «وفا» خبر داد و افزود: محوریت بخشیدن به جشنواره در راستای تبیین شخصیت حضرت ابوالفضل (ع) نقطه قوت این فعالیت فرهنگی است که می‌تواند در انتقال پیام فرهنگی با زبان هنر مؤثر باشد.

در ادامه سهیل افراز دبیر تخصصی سومین جشنواره وفا در سخنانی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: جشنواره «وفا» در قالب شعر به زبان ترکی، شعر به زبان فارسی، مداحی به زبان ترکی و مداحی به زبان فارسی، کتاب و مقاله نویسی برگزار خواهد شد که شرکت اقشار مختلف مردم در این جشنواره آزاد است.

وی افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره همزمان با میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) در دهه آخر بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با حضور منتخبین جشنواره و اساتید و شاعران و مداحان کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مقرر شد، اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل در مواردی از قبیل ارتباط با اصحاب فرهنگ، پویش طراحی پوستر، تألیف مقالات، چاپ کتب، ایجاد پنل‌های تخصصی، جریان سازی در ایام محرم و صفر و نیز استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی با ستاد اجرایی جشنواره «وفا» همکاری داشته باشد.