صنعت خراسان رضوی بیش از ۳هزار میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز ابراهیمی شامگاه سه شنبه در دیدار با صنعتگران تربت حیدریه اظهارکرد: برنامه توسعه هفتم باید ریل گذاری پنج سال آینده را در حوزه‌های مختلف به نحوی مطلوب اجرا کند، لذا وقتی وقتی در برنامه می‌نویسید رشد مستمر اقتصاد ۸ درصد و تورم را به ۹ درصد برسانید، همه اقتصاددان می‌دانند برای رسیدن به این نوع رشد و تورم سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار نیاز سرمایه گذاری است و سوال اینجاست آیا ما پتانسیل این حجم سرمایه گذاری در کشور را داریم؟

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی تصریح کرد: شش برنامه پنج ساله در این کشور تمام شده و میانگین تحقق آن ۳۰ درصد است و باید در آستانه برنامه هفتم آسیب شناسی شود چرا ۳۰ درصد تحقق یافته‌است.

وی گفت: رؤیا پردازانه و بدون دانستن پتانسیل‌ها برنامه‌ای می‌نویسیم که قابلیت اجرا ندارد و یا با پتانسیل بالقوه ما همخوانی ندارد.

ابراهیمی با بیان اینکه از شهریور گذشته نظام بانکی روی بخش تولید قفل شده است گفت: پارسال ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند که ۵۰ درصد آن تکلیفی بوده واین بدان معناست به جای اینکه تولید اولویت باشد اولویت جای دیگر است، در عین حال ما مخالفتی با سایر حوزه‌ها نداریم اما باید تولید اولویت کشور باشد.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با اشاره به اینکه پارسال ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات در استان وصول شده افزود: قریب به ۸۵ درصد این مبلغ از بخش صنعت و معدن بوده اما در عین حال پارسال بخش صنعت استان ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عوارض پرداخت کرده است.

انتقاد از طرح جدید ایجاد وزارت بازرگانی

وی با انتقاد از طرح جدید ایجاد وزارت بازرگانی گفت: ۸۵ درصد کشورهای دنیا تولید و تجارتشان در یک کانال مدیریت می‌شود و یک وزیر تصمیم گیرنده است لذا از نماینده مردم تربت حیدریه که نماینده مؤثری در مجلس است تقاضا داریم با روکش‌های قشنگ تنظیم بازار را برهم نزنید و وزارت واردات را ایجاد نکنید.

ابراهیمی افزود: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۲ نماینده تربت حیدریه را به خانه صنعت و معدن استان دعوت کردیم و بزرگ‌ترین ایرادی که به لایحه برنامه و بودجه گرفتیم این بود که در تورم ۵۰ درصد حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد افزایش دادید و این در حالی است که ۵۵ میلیون از جمعیت کشور اعم از کارمند و کارگر معیشتشان متأثر از حقوق است.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: حدود شش دهه است که اقتصاد روستایی به اقتصاد رو به مدرن و صنعتی شدن و رفتارهای جدید اقتصادی روی آورده و در تمام این شش دهه تراز تجاری ما منفی بوده بجز این شش سال اخیر که با ادغام این دو وزارتخانه تراز تجاری ما مثبت شده و این در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور خوب نبوده و این ماحصل ادغام تولید و تجارت بوده است.

فعالیت فقط ۲۰ درصد ظرفیت معادن در تربت حیدریه

در ادامه جلسه، علیرضا ناصری، نایب رئیس خانه صنعت و معدن تربت حیدریه گفت: منطقه تربت حیدریه با سه شهرستان همجوار حدود ۱۰۰ پروانه بهره برداری معدن دارد که تنها ۲۰ درصد آن فعال است.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن تربت حیدریه افزود: سازمان صمت نشست تخصصی با حضور معدن کاران بگذارد و بررسی کند چرا علی رغم پروانه بهره‌برداری ۸۰ درصد ظرفیت معادن غیر فعال است.

وی بیان کرد: پروژه فولاد رخ در دو هفته اخیر با مشکل تأمین ال سی متوقف شده و این در حالی است که با راه اندازی این پروژه اشتغالزایی فراوانی در منطقه ایجاد می‌شود اما باید مشکلاتش برطرف شود.

ناصری تاکید کرد: تعامل خوبی با دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده اما قوانین شرکت شهرک‌های صنعتی نفس تولیدکنندگان را گرفته و باید هر واحد تولیدی که ایجاد می‌شود طبق یک فرمولی مبالغی را به تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن تربت حیدریه گفت: روشنایی دو شهرک صنعتی هنوز به نتیجه نرسیده و مصوبه عدم قطع برق زیر ۵۰۰ کیلووات واحدهای تولیدی اجرایی نمی‌شود.

وی افزود: معاونت غذا و داروی دانشگاه تمام دستورالعمل‌ها را فراتر از قانون اجرا می‌کند.