۲۵ هزار مترمربع از اراضی ملی پلاک ۹۳ دماوند رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با اخذ دستور مقام قضائی و به همت نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند و در راستای صیانت و حراست از حقوق بیت‌المال میزان ۲۵ هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در پلاک ۹۳ سربندان این شهرستان که چندی پیش توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود رفع تصرف شد.

وی با اشاره به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در راستای تبصره ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با حکم قطعیت یافته قضائی اضافه کرد: در این منطقه ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله احداث بنا، دیوارکشی و فنس‌کشی انجام شده بود.