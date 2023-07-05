سه بازیگر جدید به «جریان» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیوستن خسرو احمدی، وحید نفر و الهه شه‌پرست به نمایش «جریان» گروه بازیگران این نمایش تکمیل شد.

«جریان» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معروفی درباره مصطفی، سردبیر مجله‌ای است که علیه یک جریان مقاله‌ای می‌نویسد و در پی این اتفاق ماجراهای نمایش شکل می‌گیرد. انگار همیشه یک جریان روبه‌رویت ایستاده یا باید روبه‌رویش بایستی یا باید بگذاری از روی تو رد بشود ...

محمد کاظم‌تبار مجری طرح و حسن جودکی مدیر تولید این اثر هستند.

نمایش «جریان» با بازی روزبه حصاری، وحید نفر، الهه شه‌پرست، صالح لواسانی، مازیار مهرگان، مهدی رحیمی‌سده، محمد نیازی، فرزاد تجلی، حسین ثمری، ضحا رجایی (بازیگر خردسال) و با حضور خسرو احمدی تابستان سال جاری روی صحنه می‌رود.