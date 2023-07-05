تأمین منابع کشور از مسیر تعاون تنها راه نجات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسکنی صبح چهارشنبه در سومین نشست منطقه‌ای کارشناسان حوزه تعاون پهنه مرکزی کشور اظهار داشت: سال گذشته ۴۳ وظیفه تعاون به ۲۱ وظیفه کاهش یافته است.

وی بیان داشت: اگر تعاونی‌ها جایگاه خود را پیدا کنند در بسیاری از سیاست گذاری ها می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد کشور به سه رکن دولتی و تعاون و بخش خصوصی تقسیم شده که از نظر شهید بهشتی باید تعاونی‌ها جایگاه دوم را داشته باشد و بین دولت و بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: ۶۲ هزار تعاونی‌ها از ۱۰۱ هزار تعاونی‌ها، ۷ نفره هستند که بدون اشکال است و آیا می‌توان با تعداد نیروی محدود روی آنها نظارت داشت قطعاً باید روی نهادهایی که از دولت خدمات می‌گیرد نظارت داشت.

مسکنی از مدیران تعاونی خواست راهکاری برای رفع مشکلات تعاونی‌ها مطرح کنند و همچنین به افرادی که چالش‌های تعاونی را شناسایی کنند جایزه اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بخش تعاون سرباز علمی ندارد، گفت: در مجموع ۶۰ دانشجو رشته تعاون در کل کشور داریم.

مسکنی با اعلام اینکه چند تا پژوهش و مقاله علمی در حوزه تعاون داریم؟ افزود: در هر کشوری خواستید زیر پایه‌های آن را سست کنید علم را از آن کشور بگیرید، فرهنگ را از دانشگاه‌ها و رشته تحصیلی را از سطح مدارس بگیرید.

معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تاکنون هیچ رئیس جمهوری مثل رئیسی پای کار تعاونی‌ها نمانده است.

وی گفت: تعاون تنها راه نجات کشور در زمان حاضر است و برای تأمین منابع کشور چاره‌ای جز این نداریم.

گفتنی است نخستین نشست منطقه‌ای کارشناسان حوزه تعاون در اردبیل، دومین در استان ایلام برگزار شد و سومین نشست در اصفهان در حال برگزاری است و چهارمین نشست در استان گلستان برگزار خواهد شد.