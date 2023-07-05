به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در نشست کشوری که امروز با حضور تعدادی از سمنهای برگزیده فعال در امور زنان و خانواده در تهران برگزار شد اظهار کرد: سمنها و گروههای خودجوش، بدون ادعا اما در بطن مردم خدمترسان هموطنان خود هستند که این ارزش بسیار والایی است.
خزعلی خاطرنشان کرد: اعطای مجوز مجموعههای مردمی کسب و کار در کمترین زمان ممکن که توسط دولت سیزدهم انجام گرفت، گام بسیار بزرگی در راستای اشتغالزایی است. همچنین رویدادهای متنوعی در هفته خانواده برنامه ریزی شده که با همکاری شما تشکلهای مردمی باید فراگیر شود تا مفاهیم فرهنگی و پویا را در حوزههای محوری خانواده زنده کنید.
وی افزود: احصاء مشکلات حوزه زنان و خانواده در هر استان و انعکاس آن به مراجع تصمیم ساز از دیگر موارد مهمی است که توقع ورود سمنهای فعال در آن وجود دارد.
در این نشست که به همت شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان برگزار شد، نمایندگان سمنهای فعال کشوری در حوزه زنان و خانواده مشکلات خود را در زمینه فعالیت بانوان استانهای خود مطرح کردند.
