اولین نشست کارگروه گردشگری مذهبی و معنوی استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی، دبیر این کارگروه در این جلسه با ارائه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های گذشته این کارگروه به تشریح برنامه های امسال پرداخت.

وی عنوان کرد: امسال نسبت به سال گذشته برنامه های متنوع تری برای گردشگران داخلی و خارجی تدارک دیده شده ک با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی می شود.

حسینی افزود: امیدواریم با حمایت دستگاه های مسئول شاهد برنامه های خوبی در این زمینه باشیم.

وی ادامه داد: استان یزد پایه گذار گردشگری مذهبی و معنوی در سال ٨٨ بصورت رسمی و سازماندهی شده با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری و ارگان های مرتبط در کشور بوده و امیدواریم بتوانیم شایستگی استان در این زمینه را با خدمتگزاری به گردشگران حفظ کنیم.

حسینی تاکید کرد: گردشگری مقاومت از دیگر برنامه های این کارگروه است که زیرساختهای آن با همکاری دستگاه های مسئول بزودی فراهم می شود.