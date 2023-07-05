۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

سازمان ثبت احوال اعلام کرد؛

ثبت بیش از ۱۶۸ هزار تولد و ۷۱ هزار فوتی در دو ماهه اول امسال

سازمان ثبت احوال اعلام کرد: تعداد ولادت در دو ماهه نخست سال جاری (تا ابتدای خردادماه) ۱۶۸ هزارو ۱۴۲ مورد ثبت شده است، همچنین تعداد فوتی‌های ثبت شده در همین مدت ۷۱ هزار و ۲۹۹ مورد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ثبت احوال اعلام کرد: در دو ماهه نخست سال جاری (تا ابتدای خردادماه) در کشور از مجموع ولادت‌های ثبت شده به ترتیب استان‌های تهران با ۲۱ هزار و ۵۱۸ نفر، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۷۷۷ نفر و سیستان و بلوچستان با ۱۴ هزار و ۴۲۶ نفر در رتبه‌های اول تا سوم بیشترین تعداد ولادت در دو ماهه نخست سال جاری در بین استان‌ها قرار داشتند.

استان‌های سمنان با ۱۰۵۷ نفر، ایلام با ۱۰۷۴ نفر و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۵۸۱ تولد نیز به ترتیب در کل ولادت‌های دو ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رتبه کمترین ولادت در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در دو ماهه نخست سال جاری (تا ابتدای خردادماه) ۷۱ هزار و ۲۹۹ فوتی به ثبت رسیده است که بر پایه مرگ و میرهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور، از مجموع فوت‌های ثبت شده طی این مدت، استان‌های تهران با ۱۱ هزار و ۳۵۳ فوت، خراسان رضوی با ۵ هزارو ۵۰۱ فوت و استان اصفهان با ۴ هزار و ۵۴۹ فوتی به ترتیب بالاترین میزان فوت در کشور را داشتند.

در همین مدت، سه استان ایلام با ۴۶۵ فوت، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۹۵ فوت و استان سمنان با ۶۳۱ فوت به ترتیب کمترین میزان فوتی در کشور را به ثبت رسانده اند.

مهشید جعفری معظم

