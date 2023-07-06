همبستگی الجزایر با فلسطین/کمک 30 میلیون دلاری برای بازسازی «جنین»

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ریاست جمهوری الجزایر در واکنش به انهدام زیرساخت‌های شهر جنین در جریان تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی علیه ساکنان این شهر، با صدور بیانیه‌ای از کمک ۳۰ میلیون دلاری رئیس جمهور الجزایر برای بازسازی جنین خبر داد.

وبگاه «روسیا الیوم» شامگاه پنجشنبه گزارش داد که در پی تخریب تأسیسات حیاتی و زیرساخت‌های شهر جنین توسط اشغالگران در جریان یورش دوروزه و خروج مفتضاحانه اشغالگران از شهر و اردوگاه جنین طی روزهای اخیر، عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر به نشانه همبستگی با ساکنان جنین ۳۰ میلیون دلار برای بازسازی زیرساخت‌های شهر جنین کمک مالی کرد.

در بخشی از بیانیه منتشرشده از سوی دفتر ریاست جمهوری الجزایر آمده است که در پی تجاوز وحشیانه اشغالگران به شهر و اردوگاه جنین که به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از برادران بی‌پناه فلسطینی ما در جنین انجامید و به دنبال این تجاوزگری، زیرساخت‌های این شهر تخریب شد و شمار فراوانی از فلسطینیان در پی یافتن پناهگاهی امن آواره شدند؛ رئیس جمهوری الجزایر مبلغ ۳۰ میلیون دلار برای بازسازی شهر جنین اختصاص داد.

در ادامه دفتر ریاست جمهوری الجزایر در این بیانیه با اعلام همبستگی و حمایت دائمی ملت و دولت الجزایر از جهاد فلسطینیان در راه احقاق حقوق غصب شده خود در برابر اشغالگران بار دیگر تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتخی قدس شریف را تاکید کرد.

اوایل روز دوشنبه هواپیماهای رژیم صهیونیستی در بزرگترین حمله هوایی و زمینی خود در سال‌های اخیر، طی ۴۸ ساعت به شکلی همه جانبه زیرساخت‌ها و شهروندان غیر نظامی اردوگاه آوارگان جنین را هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل مدعی شد در طی این عملیات یک موشک انداز، سلاح و مهمات دست ساز را کشف و ضبط کرده است.

وزارت بهداشت فلسطین روز سه شنبه اعلام کرد که ۱۲ نفر از جمله پنج کودک در جریان تهاجم رژیم صهیونیستی شهید و ۱۴۰ نفر مجروح شده‌اند که حال ۳۰ غیرنظامی وخیم است.