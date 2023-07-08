سیدمحمدعلی سیدحنایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین کنگره بین المللی دیپلماسی ملل با حضور دیپلماتها، اساتید و پژوهشگران برجسته ۱۰ کشور در اصفهان اظهار داشت: ایده اولیه برگزاری نخستین کنگره بین المللی دیپلماسی ملل حدود یکسال پیش از سوی تعدادی از اساتید و دیپلماتهای برجسته کشور مطرح شد.
وی دیپلماسی خط یک، خط یک و نیم و خط دو را سه نوع از دیپلماسی خواند و گفت: نام دیگر دیپلماسی خط دو، دیپلماسی ملل است که اثرگذاری آن بیش از دو نوع قبلی است و تلاش شده از طریق دیپلماسی غیر رسمی و دیپلماسی ملل ارتباط مؤثری با جامعه جهانی برقرار کنیم و در راستای بازنمایی و نشان دادن چهره درست از کشو ر و از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور قدم بر داریم.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران با اعلام اینکه دیپلماسی ملل یا دیپلماسی میان ملتها امروز مغفول مانده است، بیان داشت: دراین نوع دیپلماسی، مقامات دولتی هیچ نقشی ندارند و خبرنگاران، دانشگاهیان، صاحب نظران، اندیشمندان و چهرههای برجسته علمی و اجتماعی و پژوهشگران و چهرههای برجسته کاملاً مستقل و علمی اقدام به ارائه و تبیین مواضعی یک کشور در دنیا میکنند.
سید حنایی با اظهار اینکه دیپلماسی خط دو کاربرد بالایی دارد، ادامه داد: نخستین کنگره دیپلماسی ملل به دنبال ایجاد فضای نو در فضای علمی و دانشگاهی کشور هست که دیپلماسی خط دو را گفتمان سازی کنیم و مانور بیشتری بدهیم.
تحقق شعار «ایران، تمدنی ماندگار» رویکرد کنگره است
وی دیپلماسی ملل را گفتمانی نو در فضای علوم سیاسی و روابط بین المللی ایران دانست و گفت: هدف از برگزاری کنگره تحقق شعار «ایران، تمدنی ماندگار» و با دنبال کردن ایجاد فضایی نو در جهت آشنایی با فرهنگ غنی و اصیل ایرانی بر مبنای دو ستون و پایه استوار است.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران ستون اول را فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی نام برد که در طول تاریخ در مقابل هجمهها ماندگار بوده و چه بسیار افرادی که به فرهنگ ایرانی علاقهمند شدند و حل شدند.
وی تصریح کرد: ستون دیگر منطق علمی و دانشگاهی مستقل و غیر دولتی و با نگاه تخصص محور است که با تکیه بر آن اهداف کنگره دیپلماسی ملل را دنبال کردیم.
سید حنایی اظهار داشت: ترویج فرهنگ صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها، فراهم کردن بستر در جهت دیپلماسی علمی و دیپلماسی فرهنگی، بهره گیری از اندوختههای علمی و فرهنگی میان ملتها برای ایجاد زمینههای مناسب برای گفتگو، تعاملات میان فرهنگی و ترویج ارزشهای انسان دوستانه که انسانها را برای پرهیز از خشونت سوق دهند.
وی مطرح کرد: برنامه کنگره به دو بخش علمی و فرهنگی تقسیم شده است که فردا مصادف با ۱۸ تیرماه، مراسم افتتاحیه کنگره بر گزار میشود و در طول دو روز از برگزاری، دو پنل تخصصی در قالب دیپلماسی عمومی و علمی با حضور دیپلماتهای برجسته کشور، دانشجویان و سفرا برگزار میشود و روی موضوعات پنل به مباحثه میپردازند.
برگزاری کنگره دیپلماسی ملل در شهری غیر از پایتخت ایران
دبیرکل اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم سیاسی ایران انتخاب اصفهان به عنوان شهر میزبان به جهت چهره فرهنگی و ثبت آن در یونسکو بود و افزود: از آنجایی که به دنبال تغییر دیپلماسی رسمی میان دولتها و پایتختها به دیپلماسی میان ملتها (ملل) هستیم بنابراین نیاز به به برگزاری آن در شهری به جز از پایتخت ایران (تهران) بود بنابراین اصفهان انتخاب شد.
وی مهمانهای کنگره را سفرا و نمایندگان دیپلماتیک تعداد محدودی از کشورهای شاخص نام برد که سابقه دارند و در مرحله بعدی و دومین کنگره بین المللی با تعداد بیشتری از کشورها برگزار میشود، ادامه داد: اساتید برجسته علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاههای سراسر کشور، رؤسای پژوهشکدهها و اندیشکده های برجسته، دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل، دبیران انجمنهای علوم سیاسی و روابط بین الملل سراسر کشور از مهمانهای این کنگره خواهند بود.
سید حنایی گفت: روز دوشنبه مصادف با ۱۹ تیرماه اختتامیه کنگره را خواهیم داشت و بیانیه پایانی قرائت میشود.
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