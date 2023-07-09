قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در اسلامشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک قاتل در اسلامشهر خبر داد و در تشریح جزئیات این دستگیری اظهار داشت: با هوشیاری مأموران کلانتری ۱۵ امام زاده عقیل اسلامشهر فرد قاتلی که همسر خود را به علت اختلافات خانوادگی به قتل رسانده و متواری شده بود، در کمتر ۲۴ ساعت در اسلامشهر دستگیر شد.
علیزاده گفت: ۱۵ تیرماه سال جاری در تماسی تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یک مورد قتل در اسلامشهر گزارش میشود که با اعلام این خبر بلافاصله مأموران کلانتری ۱۵ امام زاده عقیل برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی اسلامشهر افزود: با حضور پلیس در صحنه جرم مشخص شد خانمی ۲۷ ساله به وسیله چاقو به قتل رسیده است و در همین خصوص، مأموران به صورت ویژه و با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند.
وی در ادامه عنوان داشت: در بررسیهای اولیه پلیس و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد همسر مقتول، به دلیل داشتن اختلافات خانوادگی با او درگیر شده و همسرش را به قتل رسانده و با فرزند ۴ ماهه خود از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی اسلامشهر بیان داشت: مأموران انتظامی با انجام فعالیتهای اطلاعاتی، سرنخی از حضور متهم در شهر تهران به دست آورده و با هماهنگی پلیس راه آهن و بررسی شواهد، در عملیاتی متهم را قبل از خروج از کشور دستگیر کردند.
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