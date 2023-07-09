تقلای رژیم صهیونیستی برای تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی طرح ارائه تسهیلات جدید به تشکیلات خودگردان فلسطین را بررسی می‌کند. یکی از این تسهیلات، ایجاد منطقه صنعتی در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری است.

بر اساس این گزارش، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی قرار است امروز یکشنبه، این موضوع را بررسی کند. تل آویو هم چنین قصد دارد برای تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین، با گسترش میدان گازی «مارین» واقع در نزدیکی سواحل نوار غزه و ارائه مجدد کارت وی آی پی برای شخصیت‌های فلسطینی که چند ماه قبل لغو شده بود، موافقت کند.

رژیم صهیونیستی در حالی برای دادن نفس‌های مصنوعی به پیکر تشکیلات خودگردان فلسطین تقلا می‌کند، که این تشکیلات علاوه بر مشکلات مالی گسترده، با فقدان پایگاه مردمی در میان فلسطینی‌ها به ویژه طرفداران گروه‌های مقاومت، رو به رو است.

در حالی عناصر ارتش رژیم صهیونیستی هر روز به یک جا یورش برده و مردم بی گناه فلسطین را قتل عام می‌کنند، تشکیلات خودگردان فلسطین، بدون آنکه در کنار گروه‌های مقاومت به جنگ تل آویو برود، تنها از توقف همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی آن هم به صورت صوری، سخن می‌گوید.

تمام این تحولات باعث شده، درخواست فلسطینی‌ها برای انحلال این تشکیلات افزایش یابد. چند روز قبل نیز، به دنبال عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از جنین در شمال کرانه باختری، فلسطینیان به مقر تشکیلات خودگردان در رام الله حمله کردند.

صدها جوان فلسطینی در جنین با سنگ و بطری‌های خالی یک ساعت پس از خروج ارتش اشغالگر از اردوگاه جنین به مقر تشکیلات خودگردان حمله کردند. منابع محلی اعلام کردند: جوانان خشمگین به خودروهای امنیتی تشکیلات و مقر تشکیلات حمله کردند.

آنها، علیه تشکیلات خودگردان که حمایتی از اردوگاه به عمل نیاورد و خودش را پنهان کرد، شعار سر دادند. از طرف دیگر، در مراسم تشییع پیکر شهدای فلسطینی که با حضور گسترده مردمی در کرانه باختری برگزار شد، مردم خشمگین با فریاد «بروید بیرون، بروید بیرون» نمایندگان اعزامی تشکیلات خودگردان را از این مراسم بیرون انداختند.

در زمان حمله دوروزه رژیم صهیونیستی به شهر جنین، تشکیلات خودگردان فلسطین تنها به صدور بیانیه‌های هشدارآمیز علیه رژیم صهیونیستی اکتفا کرده بود.