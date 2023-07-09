مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان امروز یکشنبه هجدهم تیرماه بر اساس داده‌های دریافتی ۱۳ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۹۷ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

جمشید لقایی افزود: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز آلاینده غالب هوای این کلان‌شهر ذرات معلق ۲.۵ میکرون بوده که شاخص آن برابر ۹۱ و در وضعیت قابل قبول است.‌

وی با بیان اینکه امروز شاخص هوا در ایستگاه سپاهان شهر با میانگین ۵۰ در وضعیت پاک ثبت شده است، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه سنجش پارک زمزم با ۵۳، میرزا طاهر با ۵۹، فرشادی با ۵۸، میدان انقلاب با ۶۲، محله ولدان (ایستگاه ورزشگاه میثاق) با ۸۵، محله کردآباد با ۸۸ و رهنان با ۹۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه امروز شاخص هوا در ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۱۰۹ و بولوار کاوه با ۱۱۲ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان فیض با ۱۶۱، خیابان شهید باهنر با ۱۶۳ و زینبیه با ۱۶۴ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است.

وی اضافه کرد: کماکان افراد بسیار حساس مانند سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان لازم است که فعالیت‌های سنگین و طولانی را در فضای باز کاهش دهند.

امروز سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان) شامل پنج ایستگاه سنجش در خیابان‌های احمدآباد، پروین، استانداری، رودکی و بزرگراه خرازی قطع است. پایگاه اطلاع رسانی اداره کل نیز در بخش کیفیت هوا امروز تا لحظه انتشار این گزارش بروز رسانی نشده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.