مقایسه تافل و آیلتس از نظر هزینه و اعتبار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مقاله در رابطه با مقایسه آزمون‌های آیلتس و تافل و اینکه کدام آزمون بهتر است توضیحاتی ارائه شده و همچنین از نظر هزینه و اعتبار این دو آزمون زبان را با هم مقایسه می نمائیم.

توضیحات کلی در رابطه با آزمون‌های تافل و آیلتس

تافل و آیلتس از مهمترین و معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی در ایران و کل جهان هستند. البته آزمون آیلتس دو حالت آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک دارد که نوع دوم بیشتر برای افرادی مناسب است که قصد دارند به منظور ادامه تحصیل به کشورهای دیگر مهاجرت نمایند و یا در یکی از دانشگاه‌های کشورهای دیگر به عنوان استاد و مدرس مشغول به کار شوند. آیلتس آکادمیک و تافل به نسبت آیلتس جنرال کمی سخت‌تر هستند.

نکته بعدی اینکه در هر دو آزمون آیلتس و تافل هر چهار مهارت زبانی رایتینگ، لسینینگ، اسپیکینگ و ریدینگ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای موفقیت در این آزمون‌ها علاوه بر اینکه باید دایره لغات خوب و وسیعی داشته و بر گرامر زبان انگلیسی هم تسلط کافی داشته باشید، لازم است که تکنیک‌ها و روش‌های مناسبی را از قبل تمرین کرده باشید تا در جلسه آزمون عملکرد مناسبی را ارائه دهید. به عبارت دیگر برای موفقیت در این دو آزمون مهم و معتبر در مرحله اول باید پایه زبان انگلیسی خودتان را به اندازه کافی تقویت نمائید و در ادامه با تمرین کافی و یا با شرکت در کلاس‌های خصوصی و گروهی روش‌ها و تکنیک‌های لازم برای گرفتن نمره بالا را یاد بگیرید.

توصیه‌هایی برای گرفتن نمره بالا در آزمون‌های آیلتس و تافل

اینکه تسلط شما بر زبان انگلیسی به صورت کلی بالا باشد خوب است اما برای گرفتن نمره عالی در این آزمون‌ها کفایت نمی‌کند بلکه باید روش‌های با بازدهی خوب را هم یاد گرفته باشید. پیشنهاد می‌شود از اساتید و مدرسین مجرب سایت ایران مدرس که در زمینه تدریس خصوصی آیلتس و تافل فعالیت دارند کمک بگیرید. نمره دهی آزمون آیلتس بین ۰ تا ۹ و نمره دهی آزمون تافل بین ۰ تا ۱۲۰ است. برای پذیرش در اکثر شرکت‌ها و دانشگاه‌های معتبر جهان گرفتن نمره ۷ و بالاتر در آزمون آیلتس و یا داشتن نمره ۹۰ و بالاتر در آزمون تافل کفایت می‌کند.

در سایت ایران مدرس www.IranModares.com اساتید بسیار خوب با نمره آیلتس بالای ۸ و نمره تافل ۱۱۰ و بالاتر حضور دارند و می‌توانند به شما در رسیدن به نمره عالی در هر کدام از این آزمون‌ها کمک نمایند. آدرس سایت آیلتس https://www.ielts.org/ است که می‌توانید جدیدترین اخبار را از آن دریافت نمائید.

در شکل زیر که منبع آن سایت ویکی پدیا wikipedia.org است، نشان داده شده است که گرفتن هر نمره‌ای در آزمون آیلتس به چه معنی است. به عنوان مثال شخصی که در آزمون آیلتس نمره ۹ می‌گیرد به این معنی است که مهارت کاملاً کاربردی زبان را دارا است.

تافل یا آیلتس، کدام بهتر است و چگونه انتخاب کنیم؟

اینکه آیلتس یا تافل را انتخاب کنید و اینکه واقعاً کدام آزمون بهتر است به هدف شما بستگی دارد. به عنوان مثال، برای دریافت ویزا و مهاجرت به کانادا و مهاجرت به استرالیا، داشتن مدرک آیلتس مورد نیاز است. اگر کشورهای دیگر یا اهداف دیگری را مد نظر دارید احتمالاً هر کدام از مدارک آیلتس و تافل می‌تواند برای شما خوب باشد و در ادامه توضیحات بیشتری ارائه می نمائیم. زمان اختصاص داده شده برای آزمون آیلتس ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه و زمان در نظر گرفته شده برای تافل ۴ ساعت است. البته در هر دو آزمون هر چهار مهارت Listening، Reading، Writing و Speaking مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مقایسه هزینه و زمان برگزاری آزمون‌های آیلتس و تافل

هزینه آزمون‌های آیلتس و تافل مقدار ثابتی نیست و به کشوری که در آن کشور در آزمون شرکت می‌کنید بستگی دارد. برای آزمون آیلتس این هزینه در آمریکا بین ۲۱۵ تا ۲۴۵ دلار و برای تافل بین ۱۶۵ تا ۳۰۰ دلار متغیر است. همانطور که گفته شد اگر قصد ادامه تحصیل و یا فعالیت به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌های سایر کشورها را دارید آیلتس آکادمیک برای شما مناسب‌تر از آیلتس جنرال است.

به نظر می‌رسد که آزمون آیلتس کمی از تافل راحت تر باشد چرا که آزمون آیلتس ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه طول می‌کشد در حالی که آزمون تافل ۴ ساعت طول می‌کشد و یک آزمون طولانی مانند کنکور سراسری است. البته برای موفقیت در هر کدام از این آزمون‌ها باید آمادگی‌های لازم را داشته باشید.

مقایسه اعتبار مدارک آیلتس و تافل

اگر می‌خواهید در رابطه با اعتبار مدارک آیلتس و تافل هم بیشتر بدانید در نظر داشته باشید که برای کشور آمریکا بیشتر مدرک تافل معتبر است. اگر اصطلاحات آمریکایی را بیشتر بلد هستید و هدف شما مهاجرت تحصیلی یا کاری به آمریکا است در آزمون تافل شرکت کنید. برای کانادا، انگلیس و استرالیا و نیوزیلند بیشتر مدرک آیلتس اعتبار دارد و برای سایر کشورها این دو مدرک تفاوت زیادی ندارند. البته کانادا مدرک تافل را هم مورد پذیرش قرار می‌دهد. همانطور که گفته شد، برای موفقیت در هر کدام از این آزمون‌ها بهتر است یک استاد و مدرس حرفه‌ای و مجرب در کنار خودتان داشته باشید.

کلیک کنید: مشاهده لیست اساتید و معلم‌های خصوصی تافل

نکات مهم و کلیدی برای موفقیت در آزمون آیلتس

در سایت ایران مدرس نکات بسیار خوب و مفیدی برای موفقیت در آزمون آیلتس توسط اساتید مجرب زبان ارائه شده است که تعدادی از آنها را در این بخش ارائه می نمائیم.

در استفاده از زمان دقت کنید. برای بیشتر گراف‌ها زمان گذشته ساده کفایت می‌کند. اگر دو اتفاق همزمان افتاده می‌توانید از گذشته استمراری برای یکی از آنها همراه عبارت While بهره ببرید.

یک اشتباه رایج این است که the را در عبارات all of the یا the whole of the حذف کنیم.

آزمون آیلتس نمره منفی ندارد پس سعی کنید تمام سوالات را پاسخ دهید.

برای بخش لیسنینگ، یکی از بهترین منابع کتابهای سطح بندی تکتیکس فور لیسنینگ و لیسن هییر است که می‌توانید متناسب با سطحتان آنها را انتخاب کنید.

به منظور موفقیت در آیلتس می‌توانید از کتاب‌هایی همچون Barron’s IELTS Superpack، The Official Cambridge Guide to IELTS، Road to IELTS و .... استفاده نمائید.

تمرکز زیادی برای مطالعه واژگان همنشین (collocations) داشته باشید. در این راستا می‌توانید از کتاب‌های collocations in use, words for fluency, Oxford word skills استفاده بکنید.

برای دریافت نمره بالا در اسپیکینگ آیلتس می‌بایست استفاده درست و گسترده‌ای از زبان را ارائه دهید که شامل استفاده از صفات، قیدها، همنشینی درست واژگان و اصطلاحات کاربردی می‌باشد.

برای گرامر آیلتس از کتاب Grammar for IELTS کمبریج می‌توانید کمک بگیرید.

در Task ۲ شما حداقل ۲۵۰ لغت و در Task ۱ حداقل ۱۵۰ لغت باید بنویسید. آگر کمتر از این تعداد بنوسید نمره از شما کم خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله نحوه گرفتن نمره بالا در آیلتس را مطالعه نمائید.

همانطور که گفته شد در سایت ایران مدرس اساتید بسیار خوب و مجربی حضور دارند که برای موفقیت در آیلتس و تافل می‌توانید از آنها کمک بگیرید. تعدادی از مراکز برگزار کننده آزمون آیلتس شامل موسسه فرهنگی ایرسافام، مرکز آیلتس پروشات، موسسه آموزش عالی عصر دین و دانش و … است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.